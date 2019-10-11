РПЛ

ЧемпионатЧемпионатРПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Из-за участия краснодарцев в Лиге Европы время начала матча «Краснодар» — «Оренбург» изменено на 19:00 мск. Встреча «Локомотив» — «Спартак» начнётся в 16:30 мск. Перечисленные матчи 14-го тура РПЛ будут проходить 27 октября.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Время начала матча «Локомотива» и «Спартака» изменено

Спорт день за днем10:18

Время начала матча «Краснодар» — «Оренбург» изменено в связи с участием «быков» в Лиге Европы

Sport24.ru09:59

РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Чемпионат09:22

РПЛ изменила время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Sportbox.RU09:16

«Локомотив» – «Спартак». Матч перенесли на 16.30 мск

Советский спорт09:59

Матч «Локомотив» — «Спартак» перенесли из-за выступления «Краснодара» в Лиге Европы

Спорт-Экспресс08:56

Перенесено время начала московского дерби «Локомотив» - «Спартак»

РИА Новости08:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 20:11, Ашберн
Футбол

Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии

Футболисты сборной России по футболу победили со счетом 4:0 команду Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 г. Команда Станислава Черчесова одержала шестую победу подряд.
Ведомости вчера в 16:45
Футбол

Докампо: «Чемпионат России намного сильнее чемпионата Украины»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо, поработавший в киевском «Динамо», сравнил футбол в России и на Украине.
Sport24.ru 11:14
Футбол

Кокорин провел тренировку с «Зенитом» в общей группе

Нева Спорт 14:30
Авто

Стартовали продажи особой серии Lada CLUB

Автомобили Lada #CLUB отличаются шильдиками и новой обивкой сидений с вышитым названием серии, двухцветными колёсными дисками специального дизайна, корпусами наружных зеркал чёрного цвета.
За рулем Кубань 05:56
Футбол

Озил выставил на продажу дом в Лондоне

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил выставил на продажу свой дом в Лондоне.
Soccer.ru 12:37
Происшествия

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Общество

Скончался вышедший первым в открытый космос Алексей Леонов

Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни 10 октября.
BFM.ru 07:22
Технологии

В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри собрались переезжать в Канаду

Меган Маркл и принц Гарри задумались о покупке недвижимости в Канаде.
News.ru вчера в 21:28
Политика

Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
Интерфакс 16:14
Кино

Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Здоровье

Подросток 2 года прикован к постели из-за вросшего волоса в его теле

Ugpressa.ru 13:05
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла госиспытания

Первая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», предназначенная для Тихоокеанского флота, завершила на Балтике морской этап государственных испытаний.
Евразия Daily 12:09
Происшествия

В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки

РИА Новости 07:39
Технологии

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

РИА Новости вчера в 07:25
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Происшествия

В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов

Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
Гаджеты

Электрический Volvo XC40 оснастят новой мультимедийной системой

Электрическая модель XC40 станет дебютной машиной шведского бренда, которая будет получать обновления ПО и ОС по беспроводной системы, что ставит Volvo Cars на первые позиции в области автоуслуг.
CarsWeek.ru 09 октября в 07:11
Политика

Опрос показал отношение украинцев к федерализации

Свыше 60% украинцев считают, что стране не нужно федеративное устройство, больше 50% выступают против предоставления особого статуса для Донецкой и Луганской областей, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Взгляд.ру 14:57
Технологии

Роскомнадзор сообщил: Sony PlayStation не нуждается в российском рынке

Пресс-конференция между Роскомнадзором и студентами внесла ясность в ситуацию между Sony PlayStation и российским сегментом рынка.
Goroday.ru 14:42
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 04:46
Здоровье

Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru вчера в 01:49
Армия и оружие

Rzeczpospolita (Польша): Трамп предал курдов. Предаст и Польшу? (Rzeczpospolita)

США жестко кинули своего союзника на Ближнем Востоке — сирийских курдов.
ИноСМИ вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки

Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News вчера в 08:10
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии

Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости 11:07
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

Новый Redmi Note 8 Pro официально представили в России и этот аппарат становится вторым в нашей стране, который имеет 64-Мп основную камеру.
Astera 09 октября в 05:07
Игры

Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare

Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru вчера в 00:00
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России предложили привлечь мигрантов

«Известия» со ссылкой на Минтруд и Минздрав сообщает о том, что данная мера поможет восполнить кадровый потенциал медиков, который покрывает только 4% потребностей России.
RuNews24.ru вчера в 16:57
Политика

В ЕС прокомментировали угрозы Эрдогана выпустить беженцев в Европу

В четверг, 10 октября, Эрдоган в эфире телеканала NTV пригрозил Европе открыть границы для миллионов сирийских беженцев, если ЕС назовет военную операцию Турции на севере Сирии вторжением.
Дождь 12:18
Кино

Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»

78.ru вчера в 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное