РПЛ
ЧемпионатРПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
Из-за участия краснодарцев в Лиге Европы время начала матча «Краснодар» — «Оренбург» изменено на 19:00 мск. Встреча «Локомотив» — «Спартак» начнётся в 16:30 мск. Перечисленные матчи 14-го тура РПЛ будут проходить 27 октября.
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Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии
Футболисты сборной России по футболу победили со счетом 4:0 команду Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 г. Команда Станислава Черчесова одержала шестую победу подряд.
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Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо, поработавший в киевском «Динамо», сравнил футбол в России и на Украине.
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Кокорин провел тренировку с «Зенитом» в общей группе
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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил выставил на продажу свой дом в Лондоне.
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В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
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Скончался вышедший первым в открытый космос Алексей Леонов
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Первая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», предназначенная для Тихоокеанского флота, завершила на Балтике морской этап государственных испытаний.
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Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
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В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
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Электрический Volvo XC40 оснастят новой мультимедийной системой
Электрическая модель XC40 станет дебютной машиной шведского бренда, которая будет получать обновления ПО и ОС по беспроводной системы, что ставит Volvo Cars на первые позиции в области автоуслуг.
Политика
Опрос показал отношение украинцев к федерализации
Свыше 60% украинцев считают, что стране не нужно федеративное устройство, больше 50% выступают против предоставления особого статуса для Донецкой и Луганской областей, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Технологии
Роскомнадзор сообщил: Sony PlayStation не нуждается в российском рынке
Пресс-конференция между Роскомнадзором и студентами внесла ясность в ситуацию между Sony PlayStation и российским сегментом рынка.
Здоровье
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Здоровье
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Армия и оружие
Rzeczpospolita (Польша): Трамп предал курдов. Предаст и Польшу? (Rzeczpospolita)
США жестко кинули своего союзника на Ближнем Востоке — сирийских курдов.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки
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Шоу-бизнес
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Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
Новый Redmi Note 8 Pro официально представили в России и этот аппарат становится вторым в нашей стране, который имеет 64-Мп основную камеру.
Игры
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Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России предложили привлечь мигрантов
«Известия» со ссылкой на Минтруд и Минздрав сообщает о том, что данная мера поможет восполнить кадровый потенциал медиков, который покрывает только 4% потребностей России.
Политика
В ЕС прокомментировали угрозы Эрдогана выпустить беженцев в Европу
В четверг, 10 октября, Эрдоган в эфире телеканала NTV пригрозил Европе открыть границы для миллионов сирийских беженцев, если ЕС назовет военную операцию Турции на севере Сирии вторжением.
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