РПЛ
RT на русскомРПЛ представила новый мяч, который будет использоваться с 14-го тура
Российская премьер-лига (РПЛ) представила новый мяч, который будет использоваться начиная с 14-го тура чемпионата.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:27, Ашберн
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Здоровье
Минздрав начал модернизацию первичного звена здравоохранения
В пресс-службе Министерства здравоохранения России заявили о начале модернизации первичного звена здравоохранения — поликлиник, районных больниц, ФАПов и амбулаторий.
Парламентская газета вчера в 04:13
Происшествия
В Шереметьево трап врезался в пассажирский самолет
Комсомольская правда 09:03
Футбол
Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча
Metaratings 07:03
Происшествия
Неизвестный в Осло угнал машину скорой помощи и наехал на людей
Машину скорой помощи с тремя санитарами внутри угнал 22 октября неизвестный в столице Норвегии.
REGNUM 08:45
Футбол
Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ
Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 11:53
Происшествия
Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Газета.Ru 08:56
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов
Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.
RT на русском 11:32
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных
В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.
РБК 08:23
Футбол
Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча
Голкипер «Улл/Киса» смог забить гол на последних минутах матча против команды «Шейд», обеспечив свой клуб победой.
Discover24 04:06
Футбол
«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 06:15
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
РБК 10:28
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Армия и оружие
США ожидают, что прекращение огня Турцией в Сирии станет постоянным
Соединенные Штаты рассчитывают, что Турция в ближайшие часы завершит свою военную операцию в Сирии.
ТАСС 12:19
Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Два авторитетных консервативных американских издания узнали о влиянии президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на отношение президента США Дональда Трампа к Украине.
Известия 09:45
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 01:16
Общество
Экзамен на получение водительских прав усложнят
В ведомстве уверены, что такое нововведение позволит повысить уровень подготовки водителей, а экзамен смогут сдать самые внимательные и дисциплинированные слушатели курсов водительского мастерства.
ЦДИ ПО вчера в 12:21
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Общество
В Японии прошла интронизация нового императора
В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском 06:17
Авто
Эксперты назвали преимущества турбомоторов
Эксперты объяснили, почему атмосферные двигатели уступают моторам с турбонаддувом.
Народные новости 12:13
Общество
Польский суд разрешил выдать России экс-главу НПО «Космос» Чернякова
Бывшего руководителя НПО «Космос» Андрея Чернякова экстрадируют в Россию.
РБК 09:29
Экономика
Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 07:46
Авто
Опубликованы изображения футуристичного концепта Toyota Supra 3000GT
В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
SpeedMe вчера в 14:54
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА Новости вчера в 10:07
Политика
Зеленский обсудил с Назарбаевым Донбасс и Крым
Президент Украины Зеленский обсудил в ходе встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вопросы войны в Донбассе и "оккупации" Крыма.
ИА Новороссия 05:51
Политика
Назван объем экспорта российского вооружения в страны Африки
По словам главы службы Дмитрия Шугаева, объем экспорта вооружений России в страны Африки находится на уровне 30–40% от всего экспорта российского оружия.
iReactor 12:11