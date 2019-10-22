Российская премьер-лига (РПЛ) представила новый мяч, который будет использоваться начиная с 14-го тура чемпионата.

РПЛ представила новый мяч, который будет использоваться с 14-го тура

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