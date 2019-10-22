Топовый мяч для топовых голов! https: / / t.co / H5DrpvxWAd # РПЛ pic.twitter.com / ZcNkJ3pwU3 — Российская Премьер-Лига (@ rfpl) October 22, 2019 Первым матчем, в котором будет использоваться новый зимний мяч, станет встреча "Рубина" и "Урала" (25 октября, 19:30 мск).

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