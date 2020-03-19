Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал о том, какие действия будут предприниматься в случае, если в регионах установится различная эпидемиологическая обстановка с распространением коронавируса.

с чего всё началось

Из 240 футболистов у большинства заканчиваются контракты в конце мая. У кого-то в период с 6 по 10 июня заканчиваются. Есть футболисты в аренде. Аренды тоже заканчиваются в конце мая. Трансферные окна четко фиксированы ФИФА. Плюс есть вопрос финансового fair play. Это уже коснется УЕФА.

Президент не исключил возможности расширения трансферного окна в сложившейся ситуации. УЕФА ждёт от европейских чемпионатов, что они завершат сезон до 30 июня 2020 года.

Спорт день за днем

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