Коронавирус

MetaratingsMetaratingsРПЛ рассматривает расширение трансферного окна

Президент не исключил возможности расширения трансферного окна в сложившейся ситуации. УЕФА ждёт от европейских чемпионатов, что они завершат сезон до 30 июня 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать
Сергей Прядкин
Из 240 футболистов у большинства заканчиваются контракты в конце мая. У кого-то в период с 6 по 10 июня заканчиваются. Есть футболисты в аренде. Аренды тоже заканчиваются в конце мая. Трансферные окна четко фиксированы ФИФА. Плюс есть вопрос финансового fair play. Это уже коснется УЕФА.
— Сергей ПрядкинMetaratings 02:38
с чего всё началось

Сергей Прядкин: «Мы решили, что переносить матчи в другие регионы неправильно»

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал о том, какие действия будут предприниматься в случае, если в регионах установится различная эпидемиологическая обстановка с распространением коронавируса.
Спорт-Экспрессвчера в 17:50

Подробнее о событии

РПЛ рассматривает расширение трансферного окна

Metaratings02:38

Сергей Прядкин: скорее всего, в РПЛ будет расширено трансферное окно

Вести.Ru01:59

Сергей Прядкин: «Скорее всего, будет принято решение расширить трансферное окно»

Спорт-Экспрессвчера в 17:55

Прядкин: трансферное окно в чемпионате России по футболу может быть расширено

ТАСС Спортвчера в 19:45

РПЛ рассматривает расширение трансферного окна

Матч ТВвчера в 18:10

Прядкин: возможно, будет расширение трансферного окна

Чемпионатвчера в 18:02

Прядкин предложил расширить трансферное окно в РПЛ

Газета.Ru00:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
Общество

В Абакане ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Абакана в связи с распространением коронавируса, сообщили 18 марта в администрации города.
Красная весна вчера в 10:27
Футбол

Топ-лиги могут потерять €4 млрд из-за коронавируса

Консалтинговая компания KPMG провела исследование и подсчитала, что топ-лиги Европы, приостановившие сезон из-за угрозы распространения коронавируса, в общей сложности могут потерять €4,33 млрд, если чемпионаты не будут доиграны.
Газета.Ru 05:14
Энергетика

В «Лукойле» допустили падение цены на нефть до $15 за баррель

Москва, 19 марта 2020, 12:14 — REGNUM Падение цены на нефть может приостановиться на уровне $15−20 за баррель.
REGNUM 05:14
Происшествия

В Москве умерла пожилая женщина, заразившаяся коронавирусом

Вести.Ru 04:14
Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Городовой вчера в 06:02
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Другим условием прекращения пандемии COVID-19, по мнению биолога, станет приобретение большинством населения иммунитета к вирусу путём естественной вакцинации.
RT на русском 05:15
Политика

Зараженный коронавирусом депутат Рады ответил на обвинения Зеленского

Зараженный коронавирусом депутат Верховной Рады Сергей Шахов ответил на обвинения в «кнопкодавстве» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 03:18
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Экономика

Миру предрекли огромную безработицу

Международная организация труда предрекла миру кризис и огромную безработицу из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 04:46
Шоу-бизнес

Яна Рудковская создала коллекцию эксклюзивных масок

Рудковская подчеркнула, что это полный эксклюзив. На видео она показала, как собственными руками, создает красоту.
Paparazzi.ru 04:20
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru 17 марта в 10:46
Экономика

«Северный поток – 2» получил €712 млн от австрийской OMV

Австрийская нефтегазовая компания OMV выделила 712 миллионов евро для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает пресс-служба компании.
ФАН вчера в 15:41
Общество

Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Live24 вчера в 11:52
Происшествия

Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»

РИА Новости вчера в 16:52
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти

По данным Reuters, государственная нефтехимическая компания Китая (Sinochem) решила отказаться от закупок у «Роснефти» в силу санкций США.
LentaChel.ru 04:34
Игры

Гейб Ньюэлл: «Думаю, Half-Life действительно вернулась — и это здорово»

Гейб Ньюэлл объяснил, почему Valve решила вернуться к созданию игры по франшизе Half-Life.
CyberSport.ru вчера в 16:27
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Игры

Вышла демоверсия Resident Evil 3 Remake

CyberSport.ru вчера в 23:30
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
РИА Новости 03:29
Хоккей

«Металлург» предложил лидерам команды понизить зарплаты

ХК «Металлург» из Магнитогорска обратился к шестерым главным хоккеистам клуба с предложением снизить зарплаты для соответствия потолку зарплат КХЛ, передает РИА «Нoвости» со ссылкой на вице-президента команды Сергея Ласькова.
ProstoProSport 01:00
Футбол

Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну

Rostov gazeta вчера в 03:16
Космос

SpaceX не смогла посадить первую ступень Falcon 9

Общественное телевидение России вчера в 21:35
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Экономика

Рубль назван второй по волатильности валютой в мире

Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 01:30
Политика

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая

Посол США в России Джон Салливан заявил, что на празднование 75-летия Победы 9 мая в Москву прибудет высокопоставленная американская делегация, если планы России по проведению мероприятий не изменятся на фоне ситуации с коронавирусом.
Страна Советов on-line 17 марта в 10:36
Политика

Путин отказался назвать себя царем

Российский лидер Владимир Путин пояснил, почему ошибаются люди, которые называют его царем: он работает, а не раздает приказы сделать что-то за него.
Утро.ru 04:14
Происшествия

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей

Всего в городе с подозрением на коронавирус госпитализировали за прошедшие сутки 57 человек. Состояние у всех пациентов удовлетворительное.
РБК 05:13
Футбол

Их осталось два: какие европейские чемпионаты ещё не остановили

Число жертв коронавируса в мире уже превысило 7500 человек. Ранее стало известно о том, что чемпионат Европы перенесён на лето 2021 года.
Евро-футбол.ру 17 марта в 11:52
Здоровье

Биолог: большая часть населения Земли обречена переболеть COVID-19

Кандидат биологических наук, профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин считает, что большая часть населения Земли обречена переболеть COVID-19.
НТВ 05:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное