Коронавирус
MetaratingsРПЛ рассматривает расширение трансферного окна
Президент не исключил возможности расширения трансферного окна в сложившейся ситуации. УЕФА ждёт от европейских чемпионатов, что они завершат сезон до 30 июня 2020 года.
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Из 240 футболистов у большинства заканчиваются контракты в конце мая. У кого-то в период с 6 по 10 июня заканчиваются. Есть футболисты в аренде. Аренды тоже заканчиваются в конце мая. Трансферные окна четко фиксированы ФИФА. Плюс есть вопрос финансового fair play. Это уже коснется УЕФА.
с чего всё началось
Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал о том, какие действия будут предприниматься в случае, если в регионах установится различная эпидемиологическая обстановка с распространением коронавируса.Спорт-Экспрессвчера в 17:50
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Сергей Прядкин: «Скорее всего, будет принято решение расширить трансферное окно»
Спорт-Экспрессвчера в 17:55
Прядкин: трансферное окно в чемпионате России по футболу может быть расширено
ТАСС Спортвчера в 19:45
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