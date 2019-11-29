На проходившем на днях совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги было представлено несколько вариантов изменения формата проведения чемпионата России. Одним из рассмотренных вопросов был вариант расширения лиги до 24 команд.

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Общество Обнародован законопроект о профилактике домашнего насилия Смирнов подчеркивает, что декларируемая авторами законопроекта борьба с домашним насилием – только флаг, а его основная цель — изъятие детей из семей и передача их на воспитание гомосексуалистам, как это произошло в Америке.

Политика Глава ДНР прокомментировал закон о госгранице Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.

Происшествия Глава Минздрава Ростовской области задержана Ранее ФАС России выявила в Ростовской области признаки антиконкурентного соглашения при проведении закупок на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.

Футбол Мальме — Динамо (Киев) 4:3 Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».

Технологии Энтузиаст запустил Doom на фотоаппарате двадцатилетней давности Видеоблогер LazyGameReviews опубликовал ролик, в котором показал запуск игры и игровой процесс на экране камеры Kodak Digital Science DC260 ZOOM.

Политика Путин проведет в КБР заседание совета по межнациональным отношениям Президент РФ Владимир Путин посетит 29 ноября Кабардино-Балкарию, где проведет заседание совета по межнациональным отношениям и встретится с главой республики Казбеком Коковым.