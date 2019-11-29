РПЛ
Реальное времяРПЛ рассматривает вариант расширения чемпионата до 24 команд
На проходившем на днях совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги было представлено несколько вариантов изменения формата проведения чемпионата России. Одним из рассмотренных вопросов был вариант расширения лиги до 24 команд.
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Футбол
Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс".
Гаджеты
Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition
Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
Музыка
Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Концерт должен был состояться 5 декабря.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» проиграли «Бостону» в матче НХЛ
Хоккеисты "Бостон Брюинз" в овертайме обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от исков к «Газпрому» на $12,2 млрд
"Нафтогаз" готов отказаться от последних исковых требований к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов при условии получения компенсации, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Общество
Обнародован законопроект о профилактике домашнего насилия
Смирнов подчеркивает, что декларируемая авторами законопроекта борьба с домашним насилием – только флаг, а его основная цель — изъятие детей из семей и передача их на воспитание гомосексуалистам, как это произошло в Америке.
Армия и оружие
Раскрыто военное назначение спутников Starlink от SpaceX
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Политика
Глава ДНР прокомментировал закон о госгранице
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.
Культура
Алина Загитова выйдет на лед в паре с мужем Анастасии Заворотнюк
Навка призналась в интервью изданию «Телепрограмма», что поражена талантом Загитовой и ее уникальным стилем катания.
Гаджеты
В Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10
Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Происшествия
Глава Минздрава Ростовской области задержана
Ранее ФАС России выявила в Ростовской области признаки антиконкурентного соглашения при проведении закупок на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.
Наука
Мышам успешно вживили человеческие нейроны
Исследователи рассказали, что им успешно удалось вживить мышам человеческие нейроны.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Футбол
Мальме — Динамо (Киев) 4:3
Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Технологии
Энтузиаст запустил Doom на фотоаппарате двадцатилетней давности
Видеоблогер LazyGameReviews опубликовал ролик, в котором показал запуск игры и игровой процесс на экране камеры Kodak Digital Science DC260 ZOOM.
Общество
С нового года жители российских сел смогут получать льготные кредиты
Россияне, проживающие в сельской местности, с 2020 года смогут брать льготные кредиты для благоустройства своего жилья, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Политика
Путин проведет в КБР заседание совета по межнациональным отношениям
Президент РФ Владимир Путин посетит 29 ноября Кабардино-Балкарию, где проведет заседание совета по межнациональным отношениям и встретится с главой республики Казбеком Коковым.
Наука
Предложен способ эффективного извлечения водорода из муравьиной кислоты
Российские ученые выяснили, как можно ускорить процесс получения водорода из муравьиной кислоты.
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Политика
Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма
«Представительство» украинского президента Владимира Зеленского в Крыму направило запросы в Apple из-за того, что полуостров в приложении компании стали отображать российским.