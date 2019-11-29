РПЛ

Реальное времяРеальное времяРПЛ рассматривает вариант расширения чемпионата до 24 команд

На проходившем на днях совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги было представлено несколько вариантов изменения формата проведения чемпионата России. Одним из рассмотренных вопросов был вариант расширения лиги до 24 команд.
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На совещании РПЛ обсудили расширение лиги до 24 клубов

РБК08:58

Источник: РПЛ рассмотрела вариант с расширением чемпионата до 24 команд

Чемпионат09:53

В РПЛ рассматривали вариант расширения лиги до 24 команд

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Стал известен план расширения РПЛ до 24 команд

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В будущем в РПЛ могут играть 24 команды

Все про Спорт ру13:29

РПЛ может быть расширена до 24 команд

ODDS.ru10:42
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:41, Ашберн
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