Коронавирус
РБКЗрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги
Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями. Об этом сообщает источник РБК в Российском футбольном союзе (РФС).
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Леонид Федун – о разрешении на 10% зрителей: Получается дискриминационный момент
Советский спорт09:33
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Экономика
В Сбербанке подтвердили подключение клиентов к СБП
Сбербанк в четверг, 28 мая, подключил всех клиентов для перевода денег по номеру телефона в другие банки через систему быстрых платежей (СБП).
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Происшествия
Несколько журналистов задержаны за одиночные пикеты в поддержку Азара
Коммерсантъ 08:59
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток
Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан 05:44
Общество
Песков озаботился внимательностью неверящих в коронавирус россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные о большом количестве россиян, отрицающих существование COVID-19.
Русская Планета 07:41
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Общество
Россельхознадзор опроверг информацию о вымогательстве Данкверта
Информация о вымогательстве главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом $500 тыс. у польской компании не соответствует действительности, передаёт ТАСС заявление советника главы ведомства Юлии Мелано.
Агробук 07:10
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Общество
Власти Москвы заявили о неготовности отменить пропуска
Чиновник указал, отмена пропускной системы в городе может повлечь за собой всплеск заболеваемости коронавирусом.
Известия 10:34
Кино
Российский фильм «Спутник» посмотрели более миллиона раз
Газета Культура 07:43
Здоровье
Собянин осмотрел резервный коронавирусный госпиталь в АТЦ «Москва»
Сергей Собянин осмотрел резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Москва 24 10:31
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Авто
В России появится автомобильный бренд CheryExeed
Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed.
Goroday.ru 25 мая в 10:23
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился сын
Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Экономика
Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда
По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов.
Lenta.ru 10:30
Политика
В США подтвердили введение новых санкций против «Северного потока-2»
Эксперт консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк в комментарии датскому изданию Jyllands-Posten сообщил, что США могут ввести санкции против газопровода.
RuNews24.ru 26 мая в 14:24
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru 10:26
Общество
«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны
Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
Ведомости 05:36
Армия и оружие
США придумали новый способ бомбежки
Пентагон испытал сбрасываемую платформу для применения авиабомб с военно-транспортных самолетов. Разработка получила название CLEAVER.
Российская газета 04:10
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Футбол
Михаил Бутовский: По всей видимости, Бакаев заразился в Ингушетии
Михаил Бутовский сообщил о том, как могли заразиться COVID-19 футболисты Спартака Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев.
Советский спорт 09:22
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Общество
Власти подготовили правила для работы кинотеатров в условиях пандемии
Работа кинотеатров в России в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может возобновиться в случае принятия соответствующего решения властями каждого отдельного региона.
РБК 04:39
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Microsoft в случае Xbox Series X намерена повышать не только качество картинки у таких исключительных проектов, но и кадровую частоту — где-то до 60 FPS, а где-то и до 120 кадров.
Игромания.ру 09:18