с чего всё началось

Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями. Об этом сообщает источник РБК в Российском футбольном союзе (РФС).

Экономика В Сбербанке подтвердили подключение клиентов к СБП Сбербанк в четверг, 28 мая, подключил всех клиентов для перевода денег по номеру телефона в другие банки через систему быстрых платежей (СБП). 97

Общество Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев. 889

Политика Совет Европы изучит обновленную Конституцию России Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия). 49

Общество Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.

Общество Россельхознадзор опроверг информацию о вымогательстве Данкверта Информация о вымогательстве главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом $500 тыс. у польской компании не соответствует действительности, передаёт ТАСС заявление советника главы ведомства Юлии Мелано. 46

Общество Власти Москвы заявили о неготовности отменить пропуска Чиновник указал, отмена пропускной системы в городе может повлечь за собой всплеск заболеваемости коронавирусом.

Здоровье Собянин осмотрел резервный коронавирусный госпиталь в АТЦ «Москва» Сергей Собянин осмотрел резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Политика Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times. 1,7K

Авто В России появится автомобильный бренд CheryExeed Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed. 48

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 1K

Шоу-бизнес У хоккеиста Овечкина родился сын Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей. 296

Здоровье Россиянам назвали противопоказание для ношения маски Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач. 31

Экономика Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов. 50

Общество Обнародована карта для прогулок в Москве Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять. 82

Общество «Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Футбол Михаил Бутовский: По всей видимости, Бакаев заразился в Ингушетии Михаил Бутовский сообщил о том, как могли заразиться COVID-19 футболисты Спартака Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев.

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 36

Общество Власти подготовили правила для работы кинотеатров в условиях пандемии Работа кинотеатров в России в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может возобновиться в случае принятия соответствующего решения властями каждого отдельного региона. 394