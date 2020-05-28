Коронавирус

РБКРБКЗрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги

Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями. Об этом сообщает источник РБК в Российском футбольном союзе (РФС).
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось
О согласовании Роспотребнадзором проведения матчей РПЛ со зрителями также сообщает
 телеканал ТВЦ. По его информации, болельщикам с 21 июня разрешат занимать не более 10% мест на трибунах стадионов.
РБК09:00

Подробнее о событии

Федун прокомментировал возможное проведение матчей РПЛ со зрителями

Sport.ru10:13

Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги

РБК09:22

Федун прокомментировал возможное проведение матчей РПЛ со зрителями

Спорт-Экспресс09:09

Иванов: «„Уралу“ не составит труда рассадить 3,5 тысячи зрителей на стадионе, соблюдая дистанцию. Мы только рады»

Sport24.ru09:38

Леонид Федун – о разрешении на 10% зрителей: Получается дискриминационный момент

Советский спорт09:33

Президент «Урала» о 10% зрителей на трибунах: «Футбол создан для болельщиков. Это поможет хотя бы выйти в ноль»

Sports.ru10:27

Стало известно, когда в России разрешат проводить матчи с болельщиками

ТВ Центр08:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Экономика

В Сбербанке подтвердили подключение клиентов к СБП

Сбербанк в четверг, 28 мая, подключил всех клиентов для перевода денег по номеру телефона в другие банки через систему быстрых платежей (СБП).
Известия 08:07
97
Происшествия

Несколько журналистов задержаны за одиночные пикеты в поддержку Азара

Коммерсантъ 08:59
747
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
347
Общество

Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток

Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан 05:44
889
Общество

Песков озаботился внимательностью неверящих в коронавирус россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные о большом количестве россиян, отрицающих существование COVID-19.
Русская Планета 07:41
689
Политика

Совет Европы изучит обновленную Конституцию России

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
49
Общество

Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов

Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Общество

Россельхознадзор опроверг информацию о вымогательстве Данкверта

Информация о вымогательстве главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом $500 тыс. у польской компании не соответствует действительности, передаёт ТАСС заявление советника главы ведомства Юлии Мелано.
Агробук 07:10
46
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
1,5K
Общество

Власти Москвы заявили о неготовности отменить пропуска

Чиновник указал, отмена пропускной системы в городе может повлечь за собой всплеск заболеваемости коронавирусом.
Известия 10:34
Кино

Российский фильм «Спутник» посмотрели более миллиона раз

Газета Культура 07:43
31
Здоровье

Собянин осмотрел резервный коронавирусный госпиталь в АТЦ «Москва»

Сергей Собянин осмотрел резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Москва 24 10:31
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
140
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
1,7K
Авто

В России появится автомобильный бренд CheryExeed

Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed.
Goroday.ru 25 мая в 10:23
48
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
1K
Шоу-бизнес

У хоккеиста Овечкина родился сын

Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
296
Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
9
Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
31
Экономика

Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов.
Lenta.ru 10:30
50
Политика

В США подтвердили введение новых санкций против «Северного потока-2»

Эксперт консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк в комментарии датскому изданию Jyllands-Posten сообщил, что США могут ввести санкции против газопровода.
RuNews24.ru 26 мая в 14:24
1K
Общество

Обнародована карта для прогулок в Москве

Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru 10:26
82
Общество

«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны

Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
Ведомости 05:36
Армия и оружие

США придумали новый способ бомбежки

Пентагон испытал сбрасываемую платформу для применения авиабомб с военно-транспортных самолетов. Разработка получила название CLEAVER.
Российская газета 04:10
7
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 26 мая в 17:00
817
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
1,4K
Футбол

Михаил Бутовский: По всей видимости, Бакаев заразился в Ингушетии

Михаил Бутовский сообщил о том, как могли заразиться COVID-19 футболисты Спартака Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев.
Советский спорт 09:22
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
36
Общество

Власти подготовили правила для работы кинотеатров в условиях пандемии

Работа кинотеатров в России в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может возобновиться в случае принятия соответствующего решения властями каждого отдельного региона.
РБК 04:39
394
Игры

Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS

Microsoft в случае Xbox Series X намерена повышать не только качество картинки у таких исключительных проектов, но и кадровую частоту — где-то до 60 FPS, а где-то и до 120 кадров.
Игромания.ру 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное