Решение о порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки.

РПЛ сделала заявление о ситуации с проведением матчей при коронавирусе

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