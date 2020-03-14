Коронавирус
Sport24.ruРПЛ сделала заявление о ситуации с проведением матчей при коронавирусе
Решение о порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки.
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Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика
Музыка
Little Big анонсировала песню для «Евровидения»
Питерская рейв-группа Little Big, которая будет представлять РФ на «Евровидении-2020», анонсировала песню для конкурса.
Политика
Порошенко сбежал от допроса за границу
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явится на допрос в ГБР, так как он находится за границей.
Экономика
Экономисты рассказали, кому может принести выгоду падение курса рубля
Ослабление рубля, вызванное обвалом мировых цен не нефть, может принести выгоду российским экспортерам минеральных удобрений, металлургии и нефтехимии, однако будет ли она ощутимой на фоне перспектив замедления глобального роста из-за последствий коронавируса – вопрос спорный, считают экономисты, опрошенные РИА Новости.
Технологии
Как коронавирус повлияет на запуск PlayStation 5 и Xbox Series X
Аналитическая компания DFC Intelligence заявила, что выход игровых приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series X может быть отложена до 2021 года из-за обострения ситуации с коронавирусом.
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone сыграло более 15 миллионов человек
Для сравнения: за первые сутки с момента релиза в Apex Legends сыграло 2,5 млн человек, а за 72 часа — 10 млн пользователей.
Хоккей
«Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина
Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
Энергетика
Низкие цены на нефть назвали не нужными Саудовской Аравии и США
Низкие цены не выгодны ни для Саудовской Аравии, ни для США, подчеркнул Костин.
Общество
Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
Авто
Завод по производству двигателей построит Haval в РФ
Общество
Латвия закроет все международные пассажирские перевозки
Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой
Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Экономика
Forbes: 20 богатейших людей мира за день обеднели на $78 млрд
Совокупное состояние 20 богатейших людей мира в четверг уменьшилось на $78 млрд в результате самого сильного с 1987 года обвала мировых фондовых индексов, пишет Forbes.
Кино
Премьеру «Форсажа-9» перенесли почти на год из-за коронавируса
Девятая часть культовой гоночной франшизы кинокомпании Universal должна была выйти в прокат 20 мая, но коронавирус сорвал планы продюсеров, заставив перенести дебют почти на год.
Футбол
В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса
Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин высказалась о возможном переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за распространения коронавируса.
Политика
Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус
Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру
Армия и оружие
Россия и Турция проведут совместное патрулирование в Идлибе
Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в сирийском Идлибе.
Общество
Жена Овечкина рассказала о панике в США из-за коронавируса
Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, как ведут себя жители США во время пандемии коронавируса.
Футбол
«Челси» заинтересован в приобретении Кукурельи
"Челси" заинтересован в покупке полузащитника "Барселоны" Марка Кукурельи, выступающего на правах аренды в "Хетафе".
Футбол
«Монако» подтвердил продление контракта с Головиным
Пресс-служба «Монако» сообщила, что клуб подписал новое соглашение с полузащитником сборной России Александром Головиным.
Политика
Зеленский подписал указ о закрытии границы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 марта, ввел в действие решение СНБО о закрытии госграницы в связи с распространением коронавируса.
Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке после падения курса рубля
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке после снижения курса рубля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких финансовых организаций.
Шоу-бизнес
Волочкову осудили за видео с сухим льдом
Российскую балерину Анастасию Волочкову подвергли критике за видео с сухим льдом, которое она выложила в своем Instagram.
Здоровье
В Карелии отменяют отпуска медработников, некоторых отзовут с отдыха
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков подписал рекомендации, которые были разосланы в учреждения здравоохранения республики.
Финансы
Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар
Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1.
Авто
Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды
Здоровье
В Тольятти два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Двое жителей Тольятти попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), об этом сообщил главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц у себя в твиттере.
Политика
Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года
Рассмотрение президентских поправок в Конституцию во втором чтении обернулось во вторник неожиданным визитом в Госдуму самого Владимира Путина, который сообщил депутатам две новости: досрочных выборов в Госдуму не будет, а обнуление президентских сроков в связи с изменением Конституции вполне возможно, передают «Ведомости».