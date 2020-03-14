Коронавирус
Sport24.ruРПЛ сделала заявление о ситуации с проведением матчей при коронавирусе
Решение о порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки.
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Общество
Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса
Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы развития коронавируса
Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.
Армия и оружие
Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку
Ракеты помогут При модернизации фрегат "Маршал Шапошников" проекта 1155 получит новую артиллерийскую установку вместо двух носовых 100-мм орудий АК-100, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.
Энергетика
Глава ВТБ высказался о нефтяном кризисе
В мире мало производителей, которые заинтересованы в сохранении низких цен на нефть, предположил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая Игра».
Наука
Химикам удалось отличить выдержанный коньяк от молодого
С помощью особого метода французским химикам удалось определить характерные черты аромата выдержанного коньяка 1982 года и молодого напитка 2011 года.
Здоровье
Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
Здоровье
В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
У двух пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
Политика
Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Экономика
Алтайский край получит 5 миллиардов рублей для борьбы с бедностью
Один из самых низкодоходных регионов Сибири, Алтайский край, может получить из федерального бюджета в течение ближайших пяти лет 5 миллиардов рублей для борьбы с бедностью.
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Здоровье
Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств
Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Общество
Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза.
Происшествия
На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян
На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России.
Единоборства
Украинский боец Крылов победил бразильца Уокера на UFC Fight Night 170
Украинский боец Никита Крылов, выступающий в полутяжелом весе, на турнире UFC Fight Night 170 одержал победу над бразильским бойцом Джонни Уокером.
Наука
Самки павианов носят с собой умерших детёнышей до десяти дней
Происшествия
В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус
Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций
Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием.
Музыка
Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»
Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить коронавирус от гриппа. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.
Футбол
В УЕФА работают над переносом Евро-2020
Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин сообщила, что организация работает над вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Общество
Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США
Анастасия Овечкина, супруга российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказала, что в супермаркетах США наблюдается нехватка продуктов.
Футбол
«Рубин» одержал первую победу при Слуцком
«Рубин» одержал первую победу при Леониде Слуцком. Казанцы взяли важнейшие три очка в Туле, обыграв «Арсенал» с минимальным счетом.
Происшествия
Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью
Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Технологии
Производительный наследник популярного Xiaomi Poco F1 подтвержден официально
В официальном Twitter-аккаунте Xiaomi India опубликовали тизер, который раскрывает планы компании на запуск POCO F2.
Хоккей
«Йокерит» решил не участвовать в Кубке Гагарина из-за коронавируса
«Йокерит» официально отказался продолжить участие в розыгрыше плей-офф КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте финского клуба.
Спорт
Брянский лыжник Большунов получит Кубок мира по почте
Спринт в Квебеке полностью отменили. Несколько ведущих команд отказались участвовать в соревнованиях.
Общество
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.