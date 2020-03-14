Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruРПЛ сделала заявление о ситуации с проведением матчей при коронавирусе

Решение о порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки.
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РПЛ сделала заявление о ситуации с возможной приостановкой чемпионата

Чемпионат10:55

РПЛ во вторник примет решение о порядке дальнейшего проведения ЧР

РИА Новости10:50

РПЛ сделала заявление о ситуации с проведением матчей при коронавирусе

Sport24.ru10:44

Пресс-служба РПЛ выпустила экстренное заявление о возможной приостановке чемпионата

Metaratings10:47

РПЛ сделала заявление по возможной остановке чемпионата

LiveSport.ru10:45

РПЛ 17 марта примет решение о проведении матчей: «Приоритет – здоровье людей»

Sports.ru10:50

Заявление РПЛ: «Решение о проведении матчей будет принято во вторник»

Спорт-Экспресс10:35
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Общество

Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса

Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
ТАСС 16:34
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы развития коронавируса

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.
News.ru 08:45
Армия и оружие

Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку

Ракеты помогут При модернизации фрегат "Маршал Шапошников" проекта 1155 получит новую артиллерийскую установку вместо двух носовых 100-мм орудий АК-100, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.
Известия вчера в 17:01
Энергетика

Глава ВТБ высказался о нефтяном кризисе

В мире мало производителей, которые заинтересованы в сохранении низких цен на нефть, предположил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая Игра».
Красная весна 14:58
Наука

Химикам удалось отличить выдержанный коньяк от молодого

С помощью особого метода французским химикам удалось определить характерные черты аромата выдержанного коньяка 1982 года и молодого напитка 2011 года.
Anonsens 17:13
Здоровье

Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
РИА Новости 19:55
Здоровье

В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

У двух пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
РБК 05:04
Политика

Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Интерфакс 20:10
Экономика

Алтайский край получит 5 миллиардов рублей для борьбы с бедностью

Один из самых низкодоходных регионов Сибири, Алтайский край, может получить из федерального бюджета в течение ближайших пяти лет 5 миллиардов рублей для борьбы с бедностью.
Байкал24 00:21
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Здоровье

Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств

Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
ToDay News Ufa 14:23
Экономика

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
РИА Новости 05:38
Общество

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза.
Клопс вчера в 13:18
Происшествия

На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян

На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России.
RT на русском вчера в 15:50
Единоборства

Украинский боец Крылов победил бразильца Уокера на UFC Fight Night 170

Украинский боец Никита Крылов, выступающий в полутяжелом весе, на турнире UFC Fight Night 170 одержал победу над бразильским бойцом Джонни Уокером.
РБК 20:54
Наука

Самки павианов носят с собой умерших детёнышей до десяти дней

Вести.Ru 12 марта в 08:49
Происшествия

В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус

Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
РИА Новости 06:29
Политика

Путин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций

Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием.
RT на русском вчера в 09:05
Музыка

Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»

Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Российская газета вчера в 11:02
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить коронавирус от гриппа. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.
Ореанда-Новости 06:58
Музыка

Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

РБК 19:31
Футбол

В УЕФА работают над переносом Евро-2020

Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин сообщила, что организация работает над вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 13:42
Общество

Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США

Анастасия Овечкина, супруга российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказала, что в супермаркетах США наблюдается нехватка продуктов.
Sport.ru 12 марта в 18:58
Футбол

«Рубин» одержал первую победу при Слуцком

«Рубин» одержал первую победу при Леониде Слуцком. Казанцы взяли важнейшие три очка в Туле, обыграв «Арсенал» с минимальным счетом.
Kazanfirst.ru 14:00
Происшествия

Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью

Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Вести Новосибирск 14:20
Технологии

Производительный наследник популярного Xiaomi Poco F1 подтвержден официально

В официальном Twitter-аккаунте Xiaomi India опубликовали тизер, который раскрывает планы компании на запуск POCO F2.
Srnsk 15:05
Хоккей

«Йокерит» решил не участвовать в Кубке Гагарина из-за коронавируса

«Йокерит» официально отказался продолжить участие в розыгрыше плей-офф КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте финского клуба.
РБК 13:04
Спорт

Брянский лыжник Большунов получит Кубок мира по почте

Спринт в Квебеке полностью отменили. Несколько ведущих команд отказались участвовать в соревнованиях.
Городской телеканал (Брянск) 12:01
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Общество

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
ТАСС 19:28
Как работают Яндекс.Новости?
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