Решение о порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки.

РПЛ сделала заявление о ситуации с проведением матчей при коронавирусе

Кино Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.

Политика Порошенко вернется на Украину после побега от следствия Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.

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Политика Евгений Савченко поддержал избрание Путина на новый президентский срок Губернатор Белгородской области Евгений Савченко на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой дать возможность Владимиру Путину вновь избираться на пост президента РФ.

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Общество Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.