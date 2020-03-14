Коронавирус
Sport24.ruРПЛ сделала заявление о ситуации с проведением матчей при коронавирусе
Решение о порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки.
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Общество
В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
Армия и оружие
Американский генерал рассказал о кризисе ВВС США
Генерал в отставке Майкл Ло заявил, что американская авиация испытывает кризис, который усилится из-за бюджетных сокращений в 2021 году, передает Defense News.
Общество
SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера
Источник агентства пояснил, что сработал датчик поломки кондиционера.
Кино
Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной
На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
Политика
Порошенко вернется на Украину после побега от следствия
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Путешествия
Ростуризм назвал закрытые из-за коронавируса страны
Ограничительные меры на въезд иностранцев приняты в Израиле, там с 12 марта всех прибывших в страну отправляют на двухнедельный карантин.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Политика
Евгений Савченко поддержал избрание Путина на новый президентский срок
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой дать возможность Владимиру Путину вновь избираться на пост президента РФ.
Общество
Дезинфекцию смартфонов призывает проводить Роспотребнадзор
Чтобы избежать заражения коронавирусом Роспотребнадзор призывает проводить регулярную дезинфекцию смартфонов.
Политика
Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию
Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Здоровье
Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Политика
В США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии
Власти США с понедельника распространяют запрет на въезд в страну на иностранцев из Великобритании и Ирландии - Пенс.
Футбол
Максименко признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Спартак»
Определен лучший игрок матча 22-го тура российской Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Спартаком».
Общество
Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Политика
Мишустин обсудил с Румасом ситуацию с распространением коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также ситуацию с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
Происшествия
Кафе загорелось в центре Москвы
Футбол
Роналду прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Звезда сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек
От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Футбол
«Монако» подтвердил продление контракта с Головиным
Пресс-служба «Монако» сообщила, что клуб подписал новое соглашение с полузащитником сборной России Александром Головиным.
Футбол
УЕФА работает над переносом Евро-2020
Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин заявила о том, что организация работает над вопросом переноса Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Особый режим в республике Минниханов ввел в интересах граждан
Рустам Минниханов ввел в республике особый санитарно-эпидемиологический режим для борьбы с угрозой возникновения коронавируса.
Политика
Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время
Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
Кино
Новый «Крик» снимут режиссеры фильма «Я иду искать»
Шоу-бизнес
Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова
Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Общество
Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом
Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.