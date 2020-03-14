Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruРПЛ сделала заявление о ситуации с проведением матчей при коронавирусе

Решение о порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки.
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РПЛ сделала заявление о ситуации с возможной приостановкой чемпионата

Чемпионат10:55

РПЛ во вторник примет решение о порядке дальнейшего проведения ЧР

РИА Новости10:50

Заявление РПЛ: «Решение о проведении матчей будет принято во вторник»

Спорт-Экспресс10:35

Пресс-служба РПЛ выпустила экстренное заявление о возможной приостановке чемпионата

Metaratings10:47

РПЛ сделала заявление по возможной остановке чемпионата

LiveSport.ru10:45

РПЛ сделала заявление о ситуации с проведением матчей при коронавирусе

Sport24.ru10:44

РПЛ 17 марта примет решение о проведении матчей: «Приоритет – здоровье людей»

Sports.ru10:50
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
Общество

В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Афиша Daily вчера в 09:17
Общество

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
РИА Новости 11:25
Армия и оружие

Американский генерал рассказал о кризисе ВВС США

Генерал в отставке Майкл Ло заявил, что американская авиация испытывает кризис, который усилится из-за бюджетных сокращений в 2021 году, передает Defense News.
Газета.Ru 04:11
Общество

SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера

Источник агентства пояснил, что сработал датчик поломки кондиционера.
Коммерсантъ 07:19
Кино

Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной

На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
NewInform вчера в 11:33
Политика

Порошенко вернется на Украину после побега от следствия

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Газета.Ru 12:58
Путешествия

Ростуризм назвал закрытые из-за коронавируса страны

Ограничительные меры на въезд иностранцев приняты в Израиле, там с 12 марта всех прибывших в страну отправляют на двухнедельный карантин.
Говорит Москва 05:19
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Известия вчера в 23:06
Политика

Евгений Савченко поддержал избрание Путина на новый президентский срок

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой дать возможность Владимиру Путину вновь избираться на пост президента РФ.
Гудвилл.онлайн 11 марта в 02:08
Общество

Дезинфекцию смартфонов призывает проводить Роспотребнадзор

Чтобы избежать заражения коронавирусом Роспотребнадзор призывает проводить регулярную дезинфекцию смартфонов.
Соловей.Инфо вчера в 04:43
Политика

Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Lenta.ru 12:36
Здоровье

Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Lenta.ru 11:41
Политика

В США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии

Власти США с понедельника распространяют запрет на въезд в страну на иностранцев из Великобритании и Ирландии - Пенс.
ТАСС 12:59
Футбол

Максименко признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Спартак»

Определен лучший игрок матча 22-го тура российской Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Спартаком».
Sport24.ru 09:00
Общество

Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
РИА Новости 12:08
Политика

Мишустин обсудил с Румасом ситуацию с распространением коронавируса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также ситуацию с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
РИА Новости 13:10
Футбол

Хет-трик Азмуна и дубль Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Урал»

Вести.Ru 11:25
Происшествия

Кафе загорелось в центре Москвы

Газета.Ru 12:21
Футбол

Роналду прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Звезда сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса.
Sport.ru вчера в 14:29
Космос

Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Эхо Москвы 10 марта в 21:16
Общество

В Кемерово подтвердили два случая заражения коронавирусом

REGNUM 09:38
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек

От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Газета.Ru 13:27
Футбол

«Монако» подтвердил продление контракта с Головиным

Пресс-служба «Монако» сообщила, что клуб подписал новое соглашение с полузащитником сборной России Александром Головиным.
ProstoProSport 12:38
Футбол

УЕФА работает над переносом Евро-2020

Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин заявила о том, что организация работает над вопросом переноса Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:39
Здоровье

Особый режим в республике Минниханов ввел в интересах граждан

Рустам Минниханов ввел в республике особый санитарно-эпидемиологический режим для борьбы с угрозой возникновения коронавируса.
Высокогорские вести 08:40
Политика

Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время

Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
ТАСС 11:39
Кино

Новый «Крик» снимут режиссеры фильма «Я иду искать»

Live24 вчера в 05:17
Шоу-бизнес

Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова

Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Вокруг ТВ вчера в 09:09
Общество

Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом

Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.
Lenta.ru вчера в 11:52
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК 03:44
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