Коронавирус

LiveSport.ruLiveSport.ruРПЛ сделала заявление по возможной остановке чемпионата

Российская Премьер-лига сделала официальное заявление касательно ситуации с проведением матчей турнира. Решение будет принято 17 марта.
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РПЛ сделала заявление о ситуации с возможной приостановкой чемпионата

Чемпионат10:55

РПЛ во вторник примет решение о порядке дальнейшего проведения ЧР

РИА Новости10:50

Заявление РПЛ: «Решение о проведении матчей будет принято во вторник»

Спорт-Экспресс10:35

Пресс-служба РПЛ выпустила экстренное заявление о возможной приостановке чемпионата

Metaratings10:47

РПЛ сделала заявление по возможной остановке чемпионата

LiveSport.ru10:45

РПЛ сделала заявление о ситуации с проведением матчей при коронавирусе

Sport24.ru10:44

РПЛ 17 марта примет решение о проведении матчей: «Приоритет – здоровье людей»

Sports.ru10:50
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:54, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса

Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.
РБК вчера в 02:16
Футбол

«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ

Московский «Спартак» обыграл в гостях «Оренбург» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 09:25
Музыка

Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной

Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
АиФ Тверь вчера в 16:13
Музыка

Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

РБК 19:31
Кино

Съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле

Недавно стало известно, что съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле, несмотря на тревожное настроение в мире из-за коронавируса.
Интермонитор.ру вчера в 15:55
Политика

Сбежавший в Испанию Порошенко решил срочно вернуться на Украину

Порошенко должен был пробыть в Испании еще около недели, однако в связи с закрытием авиасообщения он планирует прервать курс лечения, чтобы успеть вернуться в Киев до 17 марта, пишет РИА Новости.
Российская газета 19:35
Спорт

Большунов: Просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет

Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет.
Нева Спорт 15:59
Происшествия

У здания ФСБ в Москве задержали более 50 пикетчиков

Возле здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов против политических репрессий, передает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:46
Здоровье

В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка

Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Ведомости вчера в 10:31
Общество

Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
ТАСС 03:54
Энергетика

Глава ВТБ высказался о нефтяном кризисе

В мире мало производителей, которые заинтересованы в сохранении низких цен на нефть, предположил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая Игра».
Красная весна 14:58
Происшествия

Контрабандисты пытались вывезти из Украины респираторы на 1 млн гривен

Общая стоимость партии составила 1 млн гривен или 40 тысяч долларов.
Красная весна 14:34
Наука

В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории

В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории. Уникальное открытие принадлежит американским ученым-палеонтологам.
Piter.tv 12 марта в 03:56
Общество

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
ТАСС 19:28
Шоу-бизнес

Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса

Kleo.ru вчера в 06:29
Политика

Кравчук «набросился» на Геращенко в эфире

Rusvesna.su 08:03
Происшествия

На лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:35
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:16
Здоровье

На Кубани выявлен первый случай коронавирусной инфекции

Житель Краснодарского края находится в инфекционной больнице в Краснодаре с диагнозом «коронавирусная инфекция», несколько дней назад мужчина вернулся из Италии, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 02:32
Политика

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Коммерсантъ 18:58
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о скандале и отношениях с Джиганом

Instagram Оксана Самойлова опубликовала в своем Instagram фото с сыном и рассказала о своих взаимоотношениях с Джиганом.
РЕН ТВ 02:14
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости вчера в 04:12
Футбол

ВОЗ поддержала призыв Погба бороться с коронавирусом дэбом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила призыв французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвавшего людей защищать себя от коронавируса с помощью дэба, являющегося его фирменным жестом.
ProstoProSport 04:18
Футбол

«Рубин» одержал первую победу при Слуцком, обыграв «Арсенал»

РИА Новости 13:59
Наука

Найдена возможность миновать биопсии при диагностике рака простаты

Разработка специалистов из Университета Восточной Англии поможет на 60% уменьшить случаи, когда мужчинам с подозрением на рак предстательной железы назначали не информативную биопсию.
ToDay News Ufa вчера в 08:48
Кино

Премьеру «Форсажа 9» перенесли на год из-за коронавируса

Премьеру продолжения популярного боевика «Форсаж 9» перенесли на целый год из-за короновируса.
Территория новостей 04:47
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru вчера в 00:42
Здоровье

Глава Минздрава Франции назвал опасные при коронавирусе препараты

Министр Здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, какие препараты могут ухудшить состояние здоровья при коронавирусе.
Газета.Ru 18:08
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда 19:20
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