Коронавирус

LiveSport.ruLiveSport.ruРПЛ сделала заявление по возможной остановке чемпионата

Российская Премьер-лига сделала официальное заявление касательно ситуации с проведением матчей турнира. Решение будет принято 17 марта.
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РПЛ сделала заявление о ситуации с возможной приостановкой чемпионата

Чемпионатвчера в 10:55

РПЛ сделала заявление о ситуации с проведением матчей при коронавирусе

Sport24.ruвчера в 10:44

РПЛ 17 марта примет решение о проведении матчей: «Приоритет – здоровье людей»

Sports.ruвчера в 10:50

Пресс-служба РПЛ выпустила экстренное заявление о возможной приостановке чемпионата

Metaratingsвчера в 10:47

РПЛ сделала заявление по возможной остановке чемпионата

LiveSport.ruвчера в 10:45

РПЛ во вторник примет решение о порядке дальнейшего проведения ЧР

РИА Новостивчера в 10:50

Заявление РПЛ: «Решение о проведении матчей будет принято во вторник»

Спорт-Экспрессвчера в 10:35
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Здоровье

Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
РИА Новости вчера в 19:55
Футбол

Головин продлил контракт с «Монако»

Предыдущий контракт Головина с «Монако» действовал до 30 июня 2023-го.
ProstoProSport 13 марта в 15:08
Гаджеты

Новые смарт-часы TAG Heuer Connected стоят от $1800

Швейцарская компания TAG Heuer представила «умные» наручные часы Connected третьего поколения, которые обзавелись дополнительными датчиками и новыми функциями.
3DNews 12 марта в 23:27
Экономика

Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках главное "не дергаться": не бежать в банк скупать доллары, а больше заботиться о здоровье.
РИА Новости вчера в 13:01
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Авто

В Чили нашли редкий советский микроавтобус

В Чили обнаружили редчайшую модель советского микроавтобуса РАФ-977 первой серии выпуска, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 22:36
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости 13 марта в 04:12
Шоу-бизнес

Отец певицы Казарновской подарил квартиру за 63 млн рублей новой жене

Отец оперной дивы Любови Казарновской подарил элитную квартиру в Москве не дочерям, а второй жене.
НТВ вчера в 16:30
Футбол

Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
RT на русском вчера в 02:00
Общество

Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса

Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
ТАСС вчера в 16:34
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Общество

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
РИА Новости 00:18
Футбол

Ещё у двух игроков «Сампдории» выявлен коронавирус

Ещё у двух футболистов «Сампдории» тест на коронавирус дал положительный результат.
Евро-футбол.ру вчера в 15:20
Общество

Жена Овечкина показала опустевшие полки супермаркетов в США

Жена российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала нехватку продуктов в американских магазинах.
РИА Новости вчера в 08:52
Авто

Рассказали, когда опасно складывать зеркала заднего вида

Зачастую водитель, пуст даже случайно поцарапавший чужое авто, предпочитает ретироваться и припарковать собственное авто на другом месте.
CarsWeek.ru вчера в 09:46
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 06:44
Политика

Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию

В субботу 14 марта, Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию.
RZN.info вчера в 04:27
Авто

В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов

Car.ru 13 марта в 10:52
Технологии

Экзоскелет для врачей создали инженеры из России

Инженеры образовательной программы «Вектор» из Ростеха разработали экзоскелет для врачей, проводящих сложные хирургические операции.
Live24 вчера в 01:42
Финансы

Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар

Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1.
Ruposters.ru 13 марта в 07:28
Армия и оружие

Выполнившие полет в районе Аляски российские Ту-142 показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами.
Lenta.ru вчера в 19:22
Происшествия

В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика

Российская газета вчера в 14:12
Интернет

Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса

В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.
3DNews вчера в 01:30
Происшествия

В Находке ввели режим ЧС из-за ЧП с разливом мазута

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС в Находке, где из-за взрыва в котельной произошёл разлив мазута.
RT на русском 13 марта в 22:14
Армия и оружие

В США заявили об острой нехватке стратегических бомбардировщиков

Модернизация для повышения живучести стратегических бомбардировщиков B-2 "Спирит" отменена, а новый B-21 "Рейдер", пока даже через десять лет не сможет внести значительный вклад в повышение боевых и оперативных возможностей бомбардировочной авиации США, пишет Defense News.
Газета.Ru вчера в 14:02
Энергетика

Глава ВТБ высказался о нефтяном кризисе

В мире мало производителей, которые заинтересованы в сохранении низких цен на нефть, предположил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая Игра».
Красная весна вчера в 14:58
Здоровье

В Кемерово подтвердились два случая коронавируса

Красная весна вчера в 05:00
Единоборства

Оливейра удушающим приемом одолел Ли на UFC Fight Night 170

Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Общество

Дезинфекцию смартфонов призывает проводить Роспотребнадзор

Чтобы избежать заражения коронавирусом Роспотребнадзор призывает проводить регулярную дезинфекцию смартфонов.
Соловей.Инфо 13 марта в 04:43
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