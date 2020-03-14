Коронавирус
LiveSport.ruРПЛ сделала заявление по возможной остановке чемпионата
Российская Премьер-лига сделала официальное заявление касательно ситуации с проведением матчей турнира. Решение будет принято 17 марта.
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Пресс-служба РПЛ выпустила экстренное заявление о возможной приостановке чемпионата
Metaratingsвчера в 10:47
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Здоровье
Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
Футбол
Головин продлил контракт с «Монако»
Предыдущий контракт Головина с «Монако» действовал до 30 июня 2023-го.
Гаджеты
Новые смарт-часы TAG Heuer Connected стоят от $1800
Швейцарская компания TAG Heuer представила «умные» наручные часы Connected третьего поколения, которые обзавелись дополнительными датчиками и новыми функциями.
Экономика
Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках главное "не дергаться": не бежать в банк скупать доллары, а больше заботиться о здоровье.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Авто
В Чили нашли редкий советский микроавтобус
В Чили обнаружили редчайшую модель советского микроавтобуса РАФ-977 первой серии выпуска, сообщает РИА «Новости».
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Шоу-бизнес
Отец певицы Казарновской подарил квартиру за 63 млн рублей новой жене
Отец оперной дивы Любови Казарновской подарил элитную квартиру в Москве не дочерям, а второй жене.
Футбол
Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»
Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
Общество
Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса
Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Общество
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
Футбол
Ещё у двух игроков «Сампдории» выявлен коронавирус
Ещё у двух футболистов «Сампдории» тест на коронавирус дал положительный результат.
Общество
Жена Овечкина показала опустевшие полки супермаркетов в США
Жена российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала нехватку продуктов в американских магазинах.
Авто
Рассказали, когда опасно складывать зеркала заднего вида
Зачастую водитель, пуст даже случайно поцарапавший чужое авто, предпочитает ретироваться и припарковать собственное авто на другом месте.
Общество
Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию
В субботу 14 марта, Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию.
Авто
В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов
Технологии
Экзоскелет для врачей создали инженеры из России
Инженеры образовательной программы «Вектор» из Ростеха разработали экзоскелет для врачей, проводящих сложные хирургические операции.
Финансы
Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар
Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1.
Армия и оружие
Выполнившие полет в районе Аляски российские Ту-142 показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами.
Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика
Интернет
Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса
В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.
Происшествия
В Находке ввели режим ЧС из-за ЧП с разливом мазута
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС в Находке, где из-за взрыва в котельной произошёл разлив мазута.
Армия и оружие
В США заявили об острой нехватке стратегических бомбардировщиков
Модернизация для повышения живучести стратегических бомбардировщиков B-2 "Спирит" отменена, а новый B-21 "Рейдер", пока даже через десять лет не сможет внести значительный вклад в повышение боевых и оперативных возможностей бомбардировочной авиации США, пишет Defense News.
Энергетика
Глава ВТБ высказался о нефтяном кризисе
В мире мало производителей, которые заинтересованы в сохранении низких цен на нефть, предположил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая Игра».
Здоровье
В Кемерово подтвердились два случая коронавируса
Единоборства
Оливейра удушающим приемом одолел Ли на UFC Fight Night 170
Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Общество
Дезинфекцию смартфонов призывает проводить Роспотребнадзор
Чтобы избежать заражения коронавирусом Роспотребнадзор призывает проводить регулярную дезинфекцию смартфонов.