Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба РПЛ, согласно первому варианту, рестарт сезона намечен на 21 июня.
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Как сообщает пресс-служба
 РПЛ, было представлено два варианта, первый из которых подразумевает, что прерванный из-за пандемии коронавируса сезон будет доигран.
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