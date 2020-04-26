с чего всё началось

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба РПЛ, согласно первому варианту, рестарт сезона намечен на 21 июня.

Общество Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного. 127

Авто Для Ferrari 812 Superfast подготовили «мягкий» пакет доработок Ателье Mansory представало «мягкую» программу доработок для купе Ferrari 812 Superfast.

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 211

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 920

Технологии В текстовом редакторе Word найдена секретная функция В Microsoft Word обнаружена секретная функция Изображения в оригинальном размере и другие медиафайлы можно быстро извлечь из документов Word, сохраненных в формате. docx, который сам по себе является архивом. 3

Экономика ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке. 16

Путешествия Отели Турции откажутся от «шведского стола» В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. 101

Общество Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии превысило 500 В Северной Осетии за последние сутки выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом: общее число инфицированных в республике достигло 549. 109

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 6,4K

Энергетика Urals стал дороже североморской нефти Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже североморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.

Происшествия В коронавирусном госпитале Волгодонска умерли два пациента Два пациента с положительными тестами на коронавирус умерли в инфекционном госпитале Волгодонска.

Фигурное катание Слуцкий усомнился в способности Загитовой вернуться на прежний уровень Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий усомнился в способности действующей олимпиской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой вернуться на прежний уровень.

Политика Путин поручил ускорить ремонт дорог в пострадавших от паводка регионах Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами поручил ускорить ремонт дорог в регионах, которые пострадали от паводков.

Общество Власти Фиджи не разрешили посадку российского вывозного борта Власти Фиджи отказали в разрешении на посадку российскому самолету, который должен был забрать граждан РФ с острова. 65

Общество США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США. 176

Общество В «Роскосмосе» назвали число заразившихся коронавирусом сотрудников Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что к настоящему времени 111 специалистов ракетно-космической отрасли заразились коронавирусом.

Общество По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. 1,6K

Общество В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов. 482

Общество В Севастополе подтвердились пять новых случаев коронавируса У одной из медсестёр, которая накануне почувствовала недомогание и была переведена в отдельный бокс, диагноз подтвердился. 26