Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба РПЛ, согласно первому варианту, рестарт сезона намечен на 21 июня.
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с чего всё началось
Конкретного решения о том, как и когда заканчивать сезон, на нем не приняли, но набросали пару возможных сценариев – и выпустили официальное заявление
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Sports.ru10:41

Подробнее о событии

Есть два сценария завершения сезона РПЛ, в лучшем из них футбол вернется 21 июня

Sports.ru10:41

РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона

RT на русском08:16

РПЛ предложила клубам два варианта возобновления чемпионата

Газета.Ru10:27

РПЛ предложила клубам возобновить футбольный сезон 21 или 28 июня

РИА Новости08:31

Колосков — о возобновлении РПЛ в июне: «Это вполне реальные сроки»

Sport24.ru10:26

Руководство РПЛ и РФС обсудили с клубами варианты возобновления сезона

Спорт-Экспресс08:20

РПЛ рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня

Советский спорт09:47
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Политика

Путин предложил губернаторам самим поездить «по колдобинам»

Президент России Владимир Путин посоветовал главам российских регионов проехать "по колдобинам", чтобы понять ситуацию с дорогами.
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Шойгу досрочно завершил учебный год в образовательных учреждениях МО

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Министерства обороны.
РЕН ТВ 10:18
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Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
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МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
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Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала возможные сроки режима самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" назвала предложения продлить режим самоизоляции справедливыми.
РИА Новости 10:31
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Общество

Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район

Обозреватель Врн 05:52
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Культура

Анатолий Цой победил на шоу «Маска»

На волне успеха телекомпания НТВ готовится ко второму сезону шоу, который может быть запущен в феврале 2021 года.
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Общество

Вильфанд прогнозирует жаркий год

RT на русском вчера в 21:50
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Общество

Вологодская область вводит электронные пропуска для въезда в регион

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил ввести электронные пропуска для въезда в регион.
Газета.Ru 09:55
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Происшествия

Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского

Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33
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Армия и оружие

Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск

Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск, об этом рассказало государственное информационное агентство "САНА".
Интерфакс вчера в 22:59
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Общество

В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак

Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
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Происшествия

В Воронеже коронавирус выявили у 26 медиков больницы «Электроника»

Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
REGNUM 07:36
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Авто

«АвтоВАЗ» остановит производство

«АвтоВАЗ» остановит производство машин до середины мая, решение принято на фоне пандемии коронавируса и длительных майских выходных, сообщил председатель профсоюза автозавода Сергей Зайцев.
Sibnet Новости 08:58
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Общество

Источники сообщили о смерти главы «Металлоинвеста» Андрея Варичева

Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
Интерфакс 10:31
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Недвижимость

ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК 08:29
Происшествия

Еще два человека в Ростовской области умерли от коронавируса

Еще два человека умерли от коронавируса в Ростовской области. Новые случаи смертей выявили в Мартыновском и Волгодонском районах 27 апреля.
Московский Комсомолец 09:25
Общество

Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
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Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

ТАСС 08:07
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Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
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Здоровье

В НИИ ОММ удивились решению правительства о перепрофилировании коек

В самом НИИ ОММ, которое пока работает в штатном режиме, удивились решению федеральных властей.
Новый День 03:32
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Футбол

Хохлов не видит альтернативу Путину на посту президента страны

Бывший наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал об отношении к властям и президенту страны Владимиру Путину, сообщает Spоrt24.
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Экономика

Минпромторг расширил список системообразующих предприятий

Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании.
RT на русском 05:11
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Энергетика

Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 24 апреля в 10:53
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Путешествия

Отели Турции откажутся от «шведского стола»

Коммерсантъ 08:43
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Энергетика

Urals стал дороже североморской нефти

Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже североморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.
РБК 08:42
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Общество

Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями

Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv 10:00
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Общество

Кадыров поручил разработать план поэтапной отмены ограничений в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оперативному штабу по борьбе с коронавирусной инфекцией оценить возможность поэтапной отмены ограничений в республике.
RT на русском 10:24
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