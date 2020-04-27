Коронавирус
RT на русскомРПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба РПЛ, согласно первому варианту, рестарт сезона намечен на 21 июня.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Конкретного решения о том, как и когда заканчивать сезон, на нем не приняли, но набросали пару возможных сценариев – и выпустили официальное заявление.Sports.ru10:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Политика
Путин предложил губернаторам самим поездить «по колдобинам»
Президент России Владимир Путин посоветовал главам российских регионов проехать "по колдобинам", чтобы понять ситуацию с дорогами.
Газета.Ru 08:57
Общество
Шойгу досрочно завершил учебный год в образовательных учреждениях МО
Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Министерства обороны.
РЕН ТВ 10:18
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала возможные сроки режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" назвала предложения продлить режим самоизоляции справедливыми.
РИА Новости 10:31
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Культура
Анатолий Цой победил на шоу «Маска»
На волне успеха телекомпания НТВ готовится ко второму сезону шоу, который может быть запущен в феврале 2021 года.
ToDay News Ufa 01:33
Общество
Вильфанд прогнозирует жаркий год
RT на русском вчера в 21:50
Общество
Вологодская область вводит электронные пропуска для въезда в регион
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил ввести электронные пропуска для въезда в регион.
Газета.Ru 09:55
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33
Армия и оружие
Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск
Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск, об этом рассказало государственное информационное агентство "САНА".
Интерфакс вчера в 22:59
Общество
В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак
Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
Происшествия
В Воронеже коронавирус выявили у 26 медиков больницы «Электроника»
Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
REGNUM 07:36
Авто
«АвтоВАЗ» остановит производство
«АвтоВАЗ» остановит производство машин до середины мая, решение принято на фоне пандемии коронавируса и длительных майских выходных, сообщил председатель профсоюза автозавода Сергей Зайцев.
Sibnet Новости 08:58
Общество
Источники сообщили о смерти главы «Металлоинвеста» Андрея Варичева
Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
Интерфакс 10:31
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Недвижимость
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК 08:29
Происшествия
Еще два человека в Ростовской области умерли от коронавируса
Еще два человека умерли от коронавируса в Ростовской области. Новые случаи смертей выявили в Мартыновском и Волгодонском районах 27 апреля.
Московский Комсомолец 09:25
Общество
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Здоровье
В НИИ ОММ удивились решению правительства о перепрофилировании коек
В самом НИИ ОММ, которое пока работает в штатном режиме, удивились решению федеральных властей.
Новый День 03:32
Футбол
Хохлов не видит альтернативу Путину на посту президента страны
Бывший наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал об отношении к властям и президенту страны Владимиру Путину, сообщает Spоrt24.
ProstoProSport 08:13
Экономика
Минпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании.
RT на русском 05:11
Энергетика
Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 24 апреля в 10:53
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
Коммерсантъ 08:43
Энергетика
Urals стал дороже североморской нефти
Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже североморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.
РБК 08:42
Общество
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv 10:00
Общество
Кадыров поручил разработать план поэтапной отмены ограничений в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оперативному штабу по борьбе с коронавирусной инфекцией оценить возможность поэтапной отмены ограничений в республике.
RT на русском 10:24