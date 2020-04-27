с чего всё началось

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба РПЛ, согласно первому варианту, рестарт сезона намечен на 21 июня.

Общество Шойгу досрочно завершил учебный год в образовательных учреждениях МО Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Министерства обороны. 10

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 6,4K

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 1,2K

Культура Анатолий Цой победил на шоу «Маска» На волне успеха телекомпания НТВ готовится ко второму сезону шоу, который может быть запущен в феврале 2021 года. 103

Происшествия Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини». 9

Авто «АвтоВАЗ» остановит производство «АвтоВАЗ» остановит производство машин до середины мая, решение принято на фоне пандемии коронавируса и длительных майских выходных, сообщил председатель профсоюза автозавода Сергей Зайцев. 25

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 236

Недвижимость ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.

Происшествия Еще два человека в Ростовской области умерли от коронавируса Еще два человека умерли от коронавируса в Ростовской области. Новые случаи смертей выявили в Мартыновском и Волгодонском районах 27 апреля.

Общество Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий. 97

Общество В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов. 491

Футбол Хохлов не видит альтернативу Путину на посту президента страны Бывший наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал об отношении к властям и президенту страны Владимиру Путину, сообщает Spоrt24.

Энергетика Urals стал дороже североморской нефти Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже североморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus. 25