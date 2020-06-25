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Происшествия Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре. 14

Здоровье Украину оставят на карантине до изобретения вакцины от коронавируса Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна будет жить с карантинными ограничениями до тех пор, пока в мире не разработают лекарство от коронавируса.

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Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 1,8K

Политика Грызлов рассказал об обсуждении закона об особом статусе Донбасса Москва, 25 июня 2020, 20:00 — REGNUM Политическая подгруппа приступила к детальному обсуждению закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Футбол Сегодня «Челси» встретится с «Манчестер Сити» Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1,81, в то время как на «Челси» можно поставить за 4,30.

Общество В Орловской области продлили ограничения по коронавирусу Ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса, продлены в Орловской области до 16 июля, при этом масочный режим в общественных местах сохранится до конца июля, сообщает администрация региона. 5

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