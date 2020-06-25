Коронавирус

МК-СпортМК-СпортПрядкин отреагировал на вспышку коронавируса в «Оренбурге»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал вспышку заболевания коронавирусной инфекцией в "Оренбурге".
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Федуна – в президенты! Продолжать чемпионат России по футболу нет никакого смысла

Советский спорт08:35

В «Оренбурге» 8 зараженных коронавирусом. Кажется, у «Краснодара» будут легкие три очка

Sport24.ru08:20

Сергей Прядкин подтвердил случаи заражения коронавирусом в «Оренбурге»

Спорт-Экспресс06:45

Прядкин прокомментировал заражение игроков и сотрудников «Оренбурга» коронавирусом

Metaratings06:58

В РПЛ прокомментировали информацию о вспышке коронавируса в «Оренбурге»

РИА Новости06:49

Глава РПЛ прокомментировал вспышку коронавируса в «Оренбурге»

Sport.ru07:14

В ФК «Оренбург» снова выявлены случаи заражения коронавирусом

Orenday.ru06:39
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Происшествия

Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде

Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
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Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Происшествия

Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»

РИА Новости 12:15
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Политика

Путин заявил о недопустимости «накруток» на голосовании по Конституции

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
REGNUM 07:36
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Здоровье

Украину оставят на карантине до изобретения вакцины от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна будет жить с карантинными ограничениями до тех пор, пока в мире не разработают лекарство от коронавируса.
Lenta.ru 08:53
Общество

В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов

Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
Интерфакс 11:54
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
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Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
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Культура

Hulu удалил несколько серий «Клиники» из-за оскорбления темнокожих

News.ru 12:52
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Происшествия

В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

Вести.Ru вчера в 12:05
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Политика

Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве

RuNews24.ru 00:45
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Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на Параде Победы

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал в эфире передачи «Соловьев LIVE» о провокации, которую устроил солдат-срочник перед Парадом Победы в Москве.
7 новостей 12:09
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Общество

Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили

Ruposters.ru 12:01
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Политика

Грызлов рассказал об обсуждении закона об особом статусе Донбасса

Москва, 25 июня 2020, 20:00 — REGNUM Политическая подгруппа приступила к детальному обсуждению закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
REGNUM 13:00
Политика

На голосование по поправкам в Конституцию совершена внешняя атака

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.
Pravda.Ru 08:49
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Кино

Японский робот Эрика снимется в фильме

Газета.Ru 09:29
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Футбол

Сегодня «Челси» встретится с «Манчестер Сити»

Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1,81, в то время как на «Челси» можно поставить за 4,30.
ГЛАС.RU вчера в 23:48
Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
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Общество

В Орловской области продлили ограничения по коронавирусу

Ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса, продлены в Орловской области до 16 июля, при этом масочный режим в общественных местах сохранится до конца июля, сообщает администрация региона.
РИА Новости 12:32
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Авто

«АвтоВАЗ» готовится к выпуску автомобилей на новой платформе

«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня 03:09
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Происшествия

В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария

Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
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Общество

Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет

Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза вчера в 09:28
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Технологии

Sony пообещала 3,5 млн рублей за взлом игровой консоли PS4

Sony пообещала 3,5 млн рублей (более 50 тыс. долларов) за взлом игровой консоли PS4.
Astera 06:04
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Общество

Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос

Подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
Газета.Ru 08:48
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Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
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Армия и оружие

Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО

Аргументы и Факты 23 июня в 18:56
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ЖКХ

В Самаре вырастут тарифы за ЖКУ с 1 июля

Для владельцев электроплит тариф составит 3,02 рубля вместо текущей стоимости в 2,92 руб. Однако стоит отдельно отметить, что изменение цен не превысит максимальные предельные индексы, утвержденные для Самарской области (от 3,6 % в отдельных муниципальных образованиях до 6,8 % в Самаре).
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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