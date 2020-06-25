Коронавирус
REGNUMРПЛ сообщила о заражении коронавирусом в ФК «Оренбург»
Оренбург, 25 июня 2020, 14:15 — REGNUM У нескольких представителей футбольного клуба «Оренбург» выявлен коронавирус. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин подтвердил информацию о положительных тестах на коронавирус у нескольких футболистов "Оренбурга".Реальное время06:52
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Авто
В России среди автомобилистов начнут выявлять хронических алкоголиков
В России с 1 июля 2020 года вступит в силу целый ряд нововведений для автомобилистов. Об этом 25 июня сообщает Autonews.
Известия 07:18
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы
Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
Общество
В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю
Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.
РИА Новости 07:10
Политика
Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
"Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.
РИА Новости 07:08
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Общество
Танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде в Севастополе
В Севастополе на параде Победы произошло ЧП. Танк Т-34, возглавлявший колонну, чуть не въехал в зрителей.
News.ru вчера в 07:47
Авто
Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
Интернет
У «Яндекс.Лавки» появилось свое мобильное приложение
"Яндекс.Лавка" обзавелась собственным мобильным приложением, чтобы упростить гражданам доставку продуктов.
Долг.рф 05:10
Армия и оружие
Американский генерал предложил Путину сценарий вторжения на Украину
Военный считает, что РФ может напасть на дамбу в Херсоне. Американский генерал предложил Путину сценарий вторжения на Украину.
Piter.tv 06:39
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат повторные выплаты по 10 тысяч рублей
В числе прочего, президент сообщил, что семьи с детьми до 16 лет получат в июле на каждого ребенка еще по 10 тысяч рублей, которые они уже получали ранее во время пандемии.
Вятка Областная 23 июня в 10:40
Кино
Фильм «Унесенные ветром» вернули на сервис HBO Max
Фильм «Унесенные ветром», снятый по книге Маргарет Митчелл, снова можно смотреть на стриминговой платформе HBO Max, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 06:09
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Общество
С 1 июля в Новосибирской области будет продлен режим ограничений
В Новосибирской области режим повышенной готовности продлится с 1 июля.
ЧС-ИНФО 06:28
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Общество
Финляндия и Швеция поспорили из-за статьи в «Миасском рабочем»
Российские посольства Финляндии и Швеции поспорили в Твиттере о том, в какой из стран находится больше озер.
Челябинск Сегодня вчера в 01:16
Кино
Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном «В ожидании варваров»
На YouTube опубликован трейлер американо-итальянской фантастической драмы колумбийского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting For The Barbarians).
Российская газета 07:03
Общество
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
Политика
Песков отрицает изменение Конституции для обнуления сроков Путина
Конституцию России меняют для того, чтобы укрепить суверенитет и закрепить социальный характер государства, а не обнулить президентские сроки, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:49
Происшествия
Погибшую на Бали блогершу Тропицель кремируют в четверг
Тело разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, кремируют в четверг без присутствия родственников, которые не могут вылететь в Индонезию из-за закрытых границ, сообщила РИА Новости в среду мать погибшей девушки.
РИА Новости вчера в 11:20
Происшествия
Пострадавший после падения параплана в Сочи турист умер в больнице
Мужчина, пострадавший в результате падения параплана в Сочи, умер в больнице.
ТАСС 06:57
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Общество
Нововведения ждут россиян с 1 июля
С 1 июля опекунам пенсионного возраста, имеющим на попечении несовершеннолетних детей, проиндексируют пенсию.
Южный Федеральный 00:02
Политика
Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения
Ведомости вчера в 12:42
Политика
Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:00