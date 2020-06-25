с чего всё началось

Оренбург, 25 июня 2020, 14:15 — REGNUM У нескольких представителей футбольного клуба «Оренбург» выявлен коронавирус. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Авто В России среди автомобилистов начнут выявлять хронических алкоголиков В России с 1 июля 2020 года вступит в силу целый ряд нововведений для автомобилистов. Об этом 25 июня сообщает Autonews. 325

Политика Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества» Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него. 36

Политика Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси. 119

Общество В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов. 3,2K

Политика Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества "Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества. 1

Авто Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe. 6

Общество Семьи с детьми до 16 лет получат повторные выплаты по 10 тысяч рублей В числе прочего, президент сообщил, что семьи с детьми до 16 лет получат в июле на каждого ребенка еще по 10 тысяч рублей, которые они уже получали ранее во время пандемии. 6,7K

Экономика СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам. 18

Общество Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. 18

Кино Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном «В ожидании варваров» На YouTube опубликован трейлер американо-итальянской фантастической драмы колумбийского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting For The Barbarians).

Политика Песков отрицает изменение Конституции для обнуления сроков Путина Конституцию России меняют для того, чтобы укрепить суверенитет и закрепить социальный характер государства, а не обнулить президентские сроки, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 10

Происшествия Погибшую на Бали блогершу Тропицель кремируют в четверг Тело разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, кремируют в четверг без присутствия родственников, которые не могут вылететь в Индонезию из-за закрытых границ, сообщила РИА Новости в среду мать погибшей девушки. 13