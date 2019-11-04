РПЛ
Матч ТВРПЛ вошла в топ-10 самых возрастных лиг Европы
Отмечается, что самым молодым стал чемпионат Словакии, средний возраст игроков в котором составляет 24,32 года. Также в первую тройку вошли первенства Нидерландов (24,54) и Швеции (24,57). Чемпионат России занял в этом списке девятое место со средним возрастом футболистов 26,69 лет.
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