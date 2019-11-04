РПЛ
Матч ТВРПЛ вошла в топ-10 самых возрастных лиг Европы
Отмечается, что самым молодым стал чемпионат Словакии, средний возраст игроков в котором составляет 24,32 года. Также в первую тройку вошли первенства Нидерландов (24,54) и Швеции (24,57). Чемпионат России занял в этом списке девятое место со средним возрастом футболистов 26,69 лет.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:50, Вашингтон
Политика
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Череповецкая команда потерпела восьмое поражение подряд. «Ак Барс» выиграл четвертый матч из последних пяти.
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«При производстве стеклоомывающих жидкостей разрешены к использованию такие спиртовые растворы как: изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли, поскольку они не являются токсичными для человека», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
ФАН 02 ноября в 04:10
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Песков рассказал о проблемах здравоохранения
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Политика
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РИА Новости 09:43
Армия и оружие
В США назвали Россию «самой реальной военной угрозой»
Россия оценивается как «самая реальная военная угроза» для США, а также «для американских интересов в Европе».
Телеканал 360° 02 ноября в 19:05
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Sport24.ru 11:46
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Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
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Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
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В ДТП между Орском и Гаем пострадали трое и погибла женщина
На дороге между Орском и Гаем 4 ноября случилось ДТП. Столкнулись Renault и микроавтобус ГАЗель.
РИА Оренбуржье 10:17
Футбол
Руководитель VAR прокомментировал нарушение Азмуна на Облякове
Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин высказался о моменте с фолом нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове.
Vprognoze.ru 02:29
Экономика
IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 02:46
Политика
В ЕС заявили о продлении Черногорией и Норвегией санкций против России
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении индивидуальных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины.
RT на русском 10:51