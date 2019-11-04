Отмечается, что самым молодым стал чемпионат Словакии, средний возраст игроков в котором составляет 24,32 года. Также в первую тройку вошли первенства Нидерландов (24,54) и Швеции (24,57). Чемпионат России занял в этом списке девятое место со средним возрастом футболистов 26,69 лет.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

Хоккей «Спартак» подписал контракт с Виклундом Защитник Тобиас Виклунд подписал контракт со «Спартаком», информирует официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Гаджеты OnePlus Watch — у умных часов Xiaomi Mi Watch появился конкурент Уже завтра будут официально представлены новые умные часы Xiaomi Mi Watch, а через несколько месяцев в продажу поступят первые умные часы компании OnePlus.

Футбол Вратарь «Зенита» Лунев не сыграет с «Лейпцигом» из-за травмы Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак сообщил, что к травмированным ранее футболистам команды Малкому и Эмануэлю Маммане присоединился еще и вратарь Андрей Лунев.

Наука Впервые напечатали человеческую кожу с сосудами Научные специалисты сообщили, что им впервые удалось получить удачный образец человеческой кожи с сосудами с помощью 3D-технологий.

Экономика Veon сократила выручку в России На показатель мобильной выручки Veon в России продолжило влиять увеличение с начала 2019 года ставки НДС с 18% до 20%, а также распространение безлимитных тарифов, поясняют в компании: «В то время как объемы данных продолжали сильно расти, рост доходов от них был медленнее, поскольку сохранялась ценовая конкуренция».

Политика Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском в Донбассе Полпред России в контактной группе Борис Грызлов в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что украинская сторона саботирует возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе, несмотря на соглашения, которых удалось достичь 29 октября в ходе заседания контактной группы.

Общество Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.

Происшествия В Шереметьево сел Boeing 737 со сработавшим датчиком неисправности "Самолет, выполнявший рейс SU2307 Франкфурт-Москва, совершил посадку в аэропорту Шереметьево в штатном режиме согласно расписанию", - сказал собеседник агентства.

Армия и оружие На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.

Шоу-бизнес Директора Клявера спросили о госпитализации дочери артиста Представитель певца Дениса Клявера прокомментировала в беседе с изданием 78.ru информацию о госпитализации его дочери от певицы Евы Польны.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Происшествия На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.

Энергетика В 2019 году Украина увеличила импорт природного газа на 45,4% Оператор ГТС информирует, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина увеличила импорт природного газа сразу на 45,4%, или на 4,15 млрд кубометров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Шоу-бизнес Леща дали Ольге Бузовой после концерта в Ростове Накануне в донской столице состоялся концерт Ольги Бузовой. Певица исполнила со сцены все свои популярные хиты и пообщалась с фанатами.

Технологии Samsung сворачивает разработку собственных ядер для мобильных платформ По сообщениям сетевых источников, южнокорейская компания Samsung в ближайшее время действительно закроет подразделение, занимавшееся модернизацией ядер ARM для собственных мобильных чипов.

Футбол «Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона» Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.

Авто В BMW собрались выпустить купеобразный кроссовер Х8 Как сообщает портал BMW Blog со ссылкой на собственные источники в Мюнхене, компания работает над будущим флагманом линейки кроссоверов, который вполне логично назвали Х8.

Игры Red Dead Redemption 2 не поддерживает трассировку лучей Компания NVIDIA сообщила, что Red Dead Redemption 2 не поддерживает режим трассировки лучей.