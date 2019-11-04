РПЛ
Матч ТВРПЛ вошла в топ-10 самых возрастных лиг Европы
Отмечается, что самым молодым стал чемпионат Словакии, средний возраст игроков в котором составляет 24,32 года. Также в первую тройку вошли первенства Нидерландов (24,54) и Швеции (24,57). Чемпионат России занял в этом списке девятое место со средним возрастом футболистов 26,69 лет.
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В Шереметьево сел Boeing 737 со сработавшим датчиком неисправности
"Самолет, выполнявший рейс SU2307 Франкфурт-Москва, совершил посадку в аэропорту Шереметьево в штатном режиме согласно расписанию", - сказал собеседник агентства.
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Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
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Как сообщает портал BMW Blog со ссылкой на собственные источники в Мюнхене, компания работает над будущим флагманом линейки кроссоверов, который вполне логично назвали Х8.
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В Ереване горит ангар российской авиабазы
В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
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