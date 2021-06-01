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«РСХБ-Страхование» застраховало поголовье «Черкизово» на 8,6 млрд руб

АО СК "РСХБ-Страхование" входит в состав группы компаний Россельхозбанка. Приоритетные направления деятельности компании - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование.В источнике

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Группа «Черкизово»

Коммерсантъ18:00

«РСХБ-Страхование» застраховало с господдержкой сельхозживотных Группы «Черкизово» на 8,6 млрд р

Агентство страховых новостей1 июня в 04:14

«РСХБ-Страхование» застраховало поголовье «Черкизово» на 8,6 млрд руб

Интерфакс - Россия1 июня в 03:11
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Интересное

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