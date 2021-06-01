В России стартовали продажи нового Hyundai Tucson

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо нового Tucson, в июне на российском рынке будет представлен Hyundai Creta второго поколения, а в сентябре – минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1.