Экономика
КоммерсантъРСПП и Минфин предлагают правительству думать о новых инвестициях
Предложение РСПП и Минфина заключается в том, чтобы включить СЗПК как форму «поощрения правительством развития инвестирующих компаний» в один из пакетов поддержки экономики от спада по итогам пандемических ограничений, хотя федеральных бюджетных расходов или прямых налоговых льгот инвестпроекты не требуют.
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«Ъ»: Минфин и РСПП предложили пакет мер для стимулирования инвестиций в бизнес
Будущее России. Национальные проекты02:07
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Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
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Haval F7 стал самым популярным китайским автомобилем в РФ
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Экспозиция перенесена на март 2021 года.
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Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
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По общему решению звездного жюри, свою маску сняла Панда. Под ней скрывался певец Влад Топалов.
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FT: экономический кризис ставит под угрозу 59 млн рабочих мест в ЕС
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Экс-форвард ЦСКА вошел в топ-50 худших игроков в истории АПЛ
Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса вошел в рейтинг 50 худших игроков в истории английской Премьер-лиги по версии издания FourFourTwo.
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Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 17 апреля в 08:48
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Мэрию Москвы попросили выдать всем самозанятым рабочие пропуска
Онлайн-сервисы по поиску специалистов YouDo и Profi.ru попросили власти Москвы разрешить тем, кто работает на себя, получать пропуска для работающих граждан.
РБК 01:58
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Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции
На следующей неделе медики возможно отметят "первые признаки выхода на плато" по коронавирусу.
РИА Новости Крым вчера в 08:15
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Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
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Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
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В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы
Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru вчера в 03:30
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Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера
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Власти Москвы планируют закупить около 10 000 смартфонов для полицейских столицы.
Ведомости вчера в 22:44