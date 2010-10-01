Предложение РСПП и Минфина заключается в том, чтобы включить СЗПК как форму «поощрения правительством развития инвестирующих компаний» в один из пакетов поддержки экономики от спада по итогам пандемических ограничений, хотя федеральных бюджетных расходов или прямых налоговых льгот инвестпроекты не требуют.

РСПП и Минфин предлагают правительству думать о новых инвестициях

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