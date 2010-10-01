Экономика
КоммерсантъРСПП и Минфин предлагают правительству думать о новых инвестициях
Телеком-проекты ждут от СЗПК помимо общих мер субсидирования Белым домом перехода на российские IT-продукты и протекционистского регулирования для госкомпаний как потребителей этих продуктов.
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с чего всё началось
Предложение РСПП и Минфина заключается в том, чтобы включить СЗПК как форму «поощрения правительством развития инвестирующих компаний» в один из пакетов поддержки экономики от спада по итогам пандемических ограничений, хотя федеральных бюджетных расходов или прямых налоговых льгот инвестпроекты не требуют.Коммерсантъвчера в 17:40
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«Ъ»: Минфин и РСПП предложили пакет мер для стимулирования инвестиций в бизнес
Будущее России. Национальные проекты02:07
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Общество
Во Владикавказе 500 человек вышли на сход против самоизоляции и власти
Взволнованные жители собрались на площади Штыб из-за потери работы и недостатка информации.
Readovka.ru 06:10
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель
Стоимость эталонной марки Brent опускалась на торгах в понедельник 20 апреля до 26,91 доллара за баррель, после чего немного отыграла снижение и сейчас продается по цене около 27 долларов за баррель.
Российская газета 05:48
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Еще больше псковичей получат социальные выплаты во время пандемии
Губернатор Михаил Ведерников объявил, что меры поддержки граждан и семей с детьми в Псковской области будут расширены, а это значит, что большее количество людей получит социальные выплаты.
Псковское агентство информации 10:02
Общество
Академик отметил схожесть симптомов сезонной аллергии и коронавируса
Чучалин отметил, что врачей нужно срочно обучить, чтобы они отличили аллергию от коронавируса.
РИА Новости 08:45
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Политика
Академик назвал Путину срок минимизации последствий от коронавируса
Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обастановке назвал срок, который необходим для минимизации последствий от распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 08:42
Общество
СК пообещал наказывать за пранки во время дистанционных уроков
За пранки во время дистанционных уроков будут наказывать – Следственный комитет выступил со специальным заявлением, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 05:58
Общество
В Москве McDonald’s могут оштрафовать за нарушение карантинных мер
В Москве за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности к административной ответственности хотят привлечь компании McDonald’s и City Restaurants (управляет ресторанами KFC).
Известия 08:44
Футбол
«Реал» хочет продать Хамеса и Бэйла летом
Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма», Хамес — из «Монако», Одриосола — из «Реала Сосьедад» (сейчас он выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию»).
Чемпионат вчера в 18:56
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Гаджеты
Монитор Xiaomi Mi Display 1A оценен в 99 долларов
Модель под названием Mi Display 1A на фоне конкурентов выделяется очень узкими рамками, что позволяет создавать многомониторные конфигурации.
Astera 06:18
Происшествия
На Украине из-за массовой драки полицейским пришлось открыть огонь
Волноваха, Украина, 20 апреля 2020, 17:11 — REGNUM В оккупированной Украиной части Донбасса произошла массовая драка с участием почти ста человек, сообщает 20 апреля пресс-служба национальной полиции Украины.
REGNUM 10:11
Здоровье
Минздрав назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 10:13
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко ускорить регистрацию вакцины от коронавируса и ввоза необходимого для производства лекарства оборудования.
Петербургский дневник 10:07
Космос
Астрономия и космонавтика
Астрофизик Иван Живанович расскажет, зачем нужны космические аппараты, какие задачи они решают и какие объекты исследуют, как изучают звезды, галактики и черные дыры и зачем вообще выходить в космос Понравился материал?
Индикатор 10:24
Культура
Минкульт разработал меры поддержки музеев и театров
Министерство культуры предлагает восполнить потери крупных театров и музеев в течение 3 месяцев.
Орфей 07:00
Общество
Суд смягчил срок активисту Котову
Газета.Ru 10:01
Шоу-бизнес
В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
Popcornnews.ru 09:40
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Общество
Академик рассказал Путину, как коронавирус обманывает иммунитет
Часть генома коронавируса направлена на то, чтобы постоянно меняться таким образом, чтобы иммунная система человека вырабатывала антитела, которые не смогут его нейтрализовать, сообщил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Комсомольская правда 08:45