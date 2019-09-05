Экономика
Rambler News ServiceРСПП опросит бизнес о введении четырехдневной рабочей недели
Российский союз промышленников и предпринимателей разослал входящим в него компаниям запрос о целесообразности введения четырехдневной рабочей недели, сообщил RNS в ходе Восточного экономического форума глава РСПП Александр Шохин.
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Шохин призвал глав регионов включиться в работу по «регуляторной гильотине»
Будущее России. Национальные проектывчера в 20:55
В рамках ВЭФ РСПП подписал меморандум о сотрудничестве с компанией «Хендэ Мотор СНГ»
ADVIS.ruвчера в 09:59
РСПП предложил компаниям оценить последствия перехода на 4-дневную рабочую неделю
Финмаркетвчера в 08:24
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Политика
Китай и США проведут торговые переговоры в октябре
Вице-премьер Госсовета НР Лю Хэ, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин в ходе телефонной беседы в четверг утром по пекинскому времени договорились встретиться в следующем месяце для проведения торговых переговоров на высоком уровне, сообщает Центральное телевидение КНР.
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Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
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Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
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Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
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Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Происшествия
Новосибирского бойца Росгвардии обвиняют в превышении полномочий
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против бойца Росгвардии.
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Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Политика
Индия предоставит кредит 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели выделит кредит в размере 1 миллиарда долларов на развитие российского Дальнего Востока.
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Авто
Уникальные экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.
Автоновости дня вчера в 15:24
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
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Пол Маккартни выпустил книжку для детей
Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей о приключениях дедушки и его четырех внуков.
Интерфакс 03:56
Здоровье
В Подмосковье гадюки покусали более 100 человек
Российская газета 03:50
Политика
Путин рассказал, что необходимо для развития Дальнего Востока
Для успешного развития Дальнего Востока необходима консолидация общества, Россия нацелена на открытое сотрудничество для реализации масштабных задач по развитию региона, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
РИА Новости 04:10
Общество
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
Lenta.ru вчера в 23:05
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Кино
«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории
Piter.tv вчера в 10:56
Экономика
Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.
РБК 03:48
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
В Екатеринбурге готовятся к строительству ледовой арены
Уже на этой неделе УГМК получит разрешение на строительство объекта. Работы планируется завершить в 2022 году.
REGNUM 04:23
Здоровье
Назван явный признак скорого инфаркта
Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Lenta.ru 00:42
Наука
Предложен новый метод быстрого размораживания поверхностей
Ученые смогли предложить уникальный метод быстрого размораживания поверхности, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:20
Футбол
Жена Кокорина уехала на море перед судом по УДО
Жена бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина Дарья Валитова выложила в Instagram серию фотографий со своего отдыха.
Газета.Ru 02:50
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Политика
В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Общество
Города с самым грязным воздухом назвали в Минприроды России
Минприроды РФ назвало российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число находится в Сибири.
ФАН 03 сентября в 21:05
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02