Экономика
ИзвестияГлава РСПП раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе
Вариант четырехдневной рабочей недели может не устроить самих россиян из-за возможной потери заработка, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Восточном экономическом форуме.
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РСПП предложил компаниям оценить последствия перехода на 4-дневную рабочую неделю
Финмаркетвчера в 08:24
Шохин призвал глав регионов включиться в работу по «регуляторной гильотине»
Будущее России. Национальные проектывчера в 20:55
В рамках ВЭФ РСПП подписал меморандум о сотрудничестве с компанией «Хендэ Мотор СНГ»
ADVIS.ruвчера в 09:59
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Футбол
ФИФА и РФС намерены создать футбольную школу во Владивостоке
Посетивший Восточный экономический форум президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о планах организации построить во Владивостоке футбольную школу.
Российская газета 00:03
Политика
Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.
RT на русском вчера в 22:58
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Политика
Абэ рассчитывает обсудить с Путиным заключение мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает в ходе встречи во Владивостоке обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос заключения мирного договора между двумя странами.
Rambler News Service 00:05
Политика
Джонсон объявил о досрочных выборах в парламент Великобритании
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении провести досрочные выборы в парламент 15 октября.
РЕН ТВ вчера в 07:12
Политика
Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.
RT на русском вчера в 13:57
Экономика
Идея Минпромторга ввести штрафы на продукты грозит повышением цен
В начале августа Минпромторг опубликовал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят оборотный штраф до 3%, но не менее 2 млн рублей для производителей и продавцов товаров, которые не соответствуют техрегламентам Таможенного союза.
Newsrussia.media 03:07
Здоровье
В Зимбабве смертность от ВИЧ падает, в России растет
Помимо России, рост смертности от ВИЧ фиксируется в других государствах бывшего Советского Союза.
Pravda.Ru вчера в 11:43
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Известия вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru вчера в 11:50
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Происшествия
В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:54
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Здоровье
Россиян предложили законодательно обязать следить за здоровьем
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за свое здоровье.
РЕН ТВ вчера в 07:29
Футбол
Глушаков рассказал об отношениях с Джикией
Чемпионат 03:10
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета вчера в 06:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
Известия вчера в 23:34
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Гаджеты
Honor представила недорогой смартфон Honor 20s
В Китае за смартфон придется заплатить 265 долларов за младшую версию и 307 долларов за модификацию с 8 ГБ ОЗУ.
Astera вчера в 15:54
Футбол
Понсе оформил хет-трик в матче за молодёжную сборную Аргентины
Аргентинцы победили со счётом 5:0. Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе забил в этой встрече три мяча во втором тайме.
Чемпионат 02:11
Армия и оружие
Афганские военные убили 45 талибов и «теневого губернатора»
В минобороны Афганистана заявили о ликвидации 45 боевиков запрещенного в России «Талибана», включая «теневого губернатора» провинции Баглан по имени Мула Обайдулла.
Московский Комсомолец 01:43
Общество
Смертность от отравления алкоголем в России выросла на 17%
За первые 7 месяцев текущего года смертность от отравления алкоголем в России увеличилась на 17,2%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр разработки национальной алкогольной политики.
Росбалт вчера в 08:36
Политика
Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Транспорт
В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона, сообщили СМИ
По данным издания, правительство утвердило правила к электронным извещениям и требования к техническим средствам, необходимые для работы нового сервиса по дистанционному оформлению аварии.
РИА Новости 03:01
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19