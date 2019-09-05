Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРСПП опросит бизнес о введении четырехдневной рабочей недели

Российский союз промышленников и предпринимателей разослал входящим в него компаниям запрос о целесообразности введения четырехдневной рабочей недели, сообщил RNS в ходе Восточного экономического форума глава РСПП Александр Шохин.
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