Экономика
Rambler News ServiceРСПП опросит бизнес о введении четырехдневной рабочей недели
Российский союз промышленников и предпринимателей разослал входящим в него компаниям запрос о целесообразности введения четырехдневной рабочей недели, сообщил RNS в ходе Восточного экономического форума глава РСПП Александр Шохин.
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РСПП предложил компаниям оценить последствия перехода на 4-дневную рабочую неделю
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Шохин призвал глав регионов включиться в работу по «регуляторной гильотине»
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Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
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Британское правительство во главе с Борисом Джонсоном решило не противодействовать принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с Евросоюзом, заявил член палаты от лейбористов Филип Хант.
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Свободная Пресса вчера в 12:15
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Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на публикацию своего интервью, в котором он подробно рассказал о своей ситуации в стане красно-белых.
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Армия и оружие
Украинский гранатомет попал к террористам раньше поступления в войска
Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских исламистов из «Боко харам» (террористическая организация, запрещена в РФ) на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на второй конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».
Известия 06:18
Экономика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
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ГЛАС.RU 06:59
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
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Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
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В Госдуме прокомментировали идею Грефа отменить экзамены в школах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с НСН прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.
RT на русском 08:00
Армия и оружие
Сирийские боевики сообщили об убийстве российских спецназовцев
Сирийские боевики из организации «Национальный фронт освобождения», которые поддерживаются Турцией, сообщили об убийстве нескольких российских спецназовцев в провинции Идлиб.
Lenta.ru 08:13
Экономика
Мантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:17
Происшествия
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.
ТК Звезда 03 сентября в 07:55
Политика
Путин предостерег Киев от преследования оппозиции
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Российская газета 06:56
Политика
Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента
На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
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Жена Кокорина ждет досрочного освобождения мужа на курорте
Жена Кокорина ждет УДО мужа на море.
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Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России
Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
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Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
Путина возмутили слова чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
РЕН ТВ 02 сентября в 20:09
Интернет
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
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Хоккей
«Яндекс» покажет матчи НХЛ бесплатно
Новый сезон НХЛ начнется в начале октября. О том, что «Яндекс» купил права на трансляцию матчей, рассказывали «Ведомостям» источники.
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