Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРСПП: почти 40% предпринимателей заявили об ухудшении делового климата

Около 40% представителей крупного и среднего бизнеса считают, что в июне деловой климат ухудшился, показал опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В целом их оценка улучшилась почти по всем параметрам -- значение сводного индекса выросло на 3,5 пункта, до 39,4 пункта.
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с чего всё началось

Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которыми ознакомились «Известия».
Известия04 июля в 17:01

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В России 40% компаний проинформировали об ухудшении деловой среды в июне

News.ruвчера в 11:19

РСПП: почти 40% предпринимателей заявили об ухудшении делового климата

Коммерсантъвчера в 10:12

Российские компании заявили об ухудшении деловой среды

Газета.Ruвчера в 08:20

Почти 40% российских компаний заявили об ухудшении деловой среды в июне

РБКвчера в 07:57

В России около 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Online47.ru04 июля в 20:51

«Известия»: 40% российских компаний указали на ухудшение деловой среды в июне

ТАСС04 июля в 18:54

Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Известия04 июля в 17:01
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Павел Прилучный ответил на слухи о романе с Мирославой Карпович

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Российский художник Сергей Заграевский скончался на 56-м году жизни

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Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
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Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на юмориста Коклюшкина, оскорбившего его жену

НТВ 04:48
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 04:06
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Путешествия

Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян

Немецкие туроператоры по предписанию властей до 1 сентября сняли все программы по Турции, переориентировавшись на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии, сообщает АТОР.
РИА Новости 04:47
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Политика

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
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Религия

Митрополит обвинил опального священника с судимостью во лжи ради получения сана

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил открытое письмо опальному лишенному сана священнику Сергию (Николаю Романову), в котором рассказал, как тот скрыл от Русской православной церкви свою судимость ради получения сана.
Lenta.ru 04:35
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Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Финансы

Курс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая

Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей.
Российская газета 05:53
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Происшествия

Бизнесмен и бригадир задержаны после обрушения ТЦ в Кировской области

РИА Новости 05:27
Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным

По словам врача Пелагии – Льва Рудина, который наблюдает ее на протяжении десятилетий, подобное произошло вследствие мощного стресса из-за развода с отцом ее дочери – хоккеистом Иваном Телегиным.
Live24 вчера в 08:20
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
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Фигурное катание

Forbes раскрыл источники дохода Алины Загитовой

Реальное время 04:30
Авто

Электрический седан Audi A9 E-tron появится в 2024 году

Сегодня стало известно, что в 2024 году официально презентуют роскошный немецкий электрокар Audi A9 E-tron.
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Шоу-бизнес

Александр Петров впервые показал свою старшую сестру

Подписчики пришли в восторг, отметив, что брат и сестра действительно очень похожи.
КМВ Новости вчера в 07:47
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Политика

Путин поручил изменить природоохранный закон после ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин потребовал изменить закон "Об охране окружающей среды", чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные случившемуся в Норильске.
ТАСС 03:49
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Шоу-бизнес

Безработная певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном

Сама Семенова отказалась раскрывать журналистам причину, которая сподвигла взрослого мужчину жить вместе с мамой в однокомнатной квартире.
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Шоу-бизнес

Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в метро

Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена обнаженной.
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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

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Политика

Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году

Электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.
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Кино

35 фильмов вошли в программу XIX Канского видеофестиваля

В конкурсную программу XIX Международного Канского видеофестиваля вошли 35 фильмов из 18 стран.
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Общество

Коронавирус мог «спать» по всему миру до вспышки в Ухане

По словам ученого, существуют свидетельства того, что коронавирус появился в других странах до массовых заболеваний в Китае.
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Общество

Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку Бабарико

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Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

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