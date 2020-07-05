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КоммерсантъКоммерсантъРСПП: почти 40% предпринимателей заявили об ухудшении делового климата

Около 40% представителей крупного и среднего бизнеса считают, что в июне деловой климат ухудшился, показал опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В целом их оценка улучшилась почти по всем параметрам -- значение сводного индекса выросло на 3,5 пункта, до 39,4 пункта.
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Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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В России 40% компаний проинформировали об ухудшении деловой среды в июне

News.ru11:19

РСПП: почти 40% предпринимателей заявили об ухудшении делового климата

Коммерсантъ10:12

«Известия»: 40% российских компаний указали на ухудшение деловой среды в июне

ТАССвчера в 18:54

Почти 40% российских компаний заявили об ухудшении деловой среды в июне

РБК07:57

В России около 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Online47.ruвчера в 20:51

Российские компании заявили об ухудшении деловой среды

Газета.Ru08:20

Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
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Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

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Автоспорт

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Футбол

Рубин — Оренбург 0:0 (1-й тайм)

Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
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Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
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Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

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Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
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В Подмосковье сгорел автобус, направлявшийся в Дагестан

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МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

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В России отреагировали на появление в США аналога РД-180

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Lenta.ru 10:53
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Общество

Указание пола уберут из удостоверений личности в Нидерландах

Указание пола исключат из удостоверений личности в Нидерландах как "ненужное", указано в письме министра образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен к палате представителей.
Газета.Ru 11:08
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Крымские татары ответили на отказ Анкары признать российский Крым

Должность главы МИД в Турции назначается президентом.
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16
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«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей

Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 03 июля в 15:05
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