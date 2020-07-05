Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРСПП: почти 40% предпринимателей заявили об ухудшении делового климата

Около 40% представителей крупного и среднего бизнеса считают, что в июне деловой климат ухудшился, показал опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В целом их оценка улучшилась почти по всем параметрам -- значение сводного индекса выросло на 3,5 пункта, до 39,4 пункта.
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с чего всё началось

Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которыми ознакомились «Известия».
Известия04 июля в 17:01

Подробнее о событии

РСПП проведет форум «Цифровой рецепт восстановления экономики»

ТАСС07:38

В России около 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Online47.ru04 июля в 20:51

РСПП: почти 40% предпринимателей заявили об ухудшении делового климата

Коммерсантъвчера в 10:12

Российские компании заявили об ухудшении деловой среды

Газета.Ruвчера в 08:20

Почти 40% российских компаний заявили об ухудшении деловой среды в июне

РБКвчера в 07:57

В России 40% компаний проинформировали об ухудшении деловой среды в июне

News.ruвчера в 11:19

Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Известия04 июля в 17:01
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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

REGNUM 03:20
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
1K
Экономика

Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов

Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
РБК 05:02
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
4K
Политика

Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции

В Кремле считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:23
19
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Происшествия

В суде огласили переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

RT на русском 07:31
Общество

В Москве отвергли возможность второй волны коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин, комментируя вторую волну пандемии, усомнился в реалистичности этого сценария развития событий.
Lenta.ru вчера в 17:37
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Происшествия

Подозреваемого в серии убийств в Подмосковье нашли мертвым в СИЗО

РБК 05:12
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
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Культура

Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
17
Политика

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
51
Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru вчера в 09:13
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Политика

Представитель «Талибана» опроверг сообщения о сговоре с Россией

Афганское радикальное движение "Талибан" ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин.
РИА Новости 05:47
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Биатлон

Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными

Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
Общественное телевидение России 05:41
Армия и оружие

Появились фото китайской РСЗО B-12 для воздушно-десантных войск

По данным китайских источников РСЗО B-12 создавалась специально для воздушно-десантных сил НОАК.
Военное обозрение 07:38
Общество

ЕСПЧ коммуницировал жалобу на расследование убийства Немцова

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери Жанны Немцовой на то, как в России расследовалось убийство ее отца Бориса Немцова, сообщили в суде.
Интерфакс 07:10
Наука

Российские ученые обнаружили новый физический эффект

Специалисты, представляющие Санкт-Петербургский политехнический университет, пришли к выводу, что амплитуда механических колебаний объекта может увеличиваться без постоянного внешнего воздействия на него.
Московский Комсомолец 05:04
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
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Политика

Канье Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США

Рэп-исполнитель Канье Уэст написал в своем Twitter, что планирует баллотироваться на пост президента США.
РБК 04 июля в 23:14
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены

РИА Новости 07:43
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
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Космос

13-й запуск коммерческой ракеты-носителя Electron оказался неудачным

Частная американская компания Rocket Lab, выводящая на орбиту небольшие спутники с помощью ракеты-носителя Electron, 4 июля произвела очередной, 13-й запуск.
iXBT.com 06:30
46
Общество

Миллионы российских женщин получат доплату к основной пенсии

Денежная прибавка к основной пенсии формируется, исходя из специфики формирования стажа.
Evo-rus.com 06:08
42
Общество

Россиянам подготовили новое пособие в 50 тысяч рублей в год

В Минспорта сообщили, что максимальный размер пособия составит 50 тысяч рублей в год.
iReactor 05:50
Футбол

Удар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

Вести.Ru 05:34
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Игры

Улучшенные текстуры поверхности в новом трейлере масштабного мода HD Reworked Project для The Witcher 3

Srnsk 05:50
Происшествия

Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки

Российская газета 02:05
58
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