Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которыми ознакомились «Известия».

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Около 40% представителей крупного и среднего бизнеса считают, что в июне деловой климат ухудшился, показал опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В целом их оценка улучшилась почти по всем параметрам -- значение сводного индекса выросло на 3,5 пункта, до 39,4 пункта.

РСПП: почти 40% предпринимателей заявили об ухудшении делового климата

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