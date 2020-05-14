Коронавирус
РИА НовостиРСПП подготовит предложения по выходу из кризиса
Российский союз промышленников и предпринимателей на следующей неделе намерен завершить подготовку своих предложений в национальный план по выходу из кризиса, связанного с пандемией коронавируса, сообщил в четверг глава РСПП Александр Шохин в ходе Недель российского бизнеса.
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Экономика
Скорректированы условия предоставления субсидий МСП
Получить доступ Правительство РФ изменило Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавируса отраслях.
Гарант 06:40
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Известия 09:12
Религия
Патриарх Кирилл на четверть снизил отчисления епархий
На официальном сайте Русской православной церкви поясняется, что причиной стало снижение посещаемости церквей, и как следствие, сокращение прибыли от пожертвований.
Говорит Москва 07:51
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Общество
В России построят 25 заводов по утилизации отходов
«Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов.
Lenta.ru 01:27
Здоровье
Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса
Первые результаты клинических исследований препарата "Фавипиравир" говорят, что он может стать наиболее эффективным в лечении COVID-19, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
РИА Новости вчера в 09:36
Происшествия
СК начал проверку после пожара в жилом доме в центре Москвы
Следователи организовали проверку после пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, где один человек погиб и несколько пострадали, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 09:42
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Здоровье
Пятеро детей заразились коронавирусом на Кубани за минувшие сутки
По городам и районам Кубани новые случаи «китайской» инфекции распределились так: 47 заболевших живут в Краснодаре, 8 – в Армавире, 5 – Сочи, 3 – Тбилисском районе.
Регион online вчера в 04:10
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
Общество
ВЦИОМ: обращение Путина от 11 мая понравилось 75% зрителей
Опрос граждан по последнему обращению президента Владимира Путина провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Политика Сегодня вчера в 13:57
Общество
Более 36 млн граждан США обратились за пособием по безработице
Число первичных заявок на получения пособия по безработице в США за период с 15 марта по 9 мая 2020 года перевалило за 36 миллионов человек, говорится в отчете Министерства труда США, 14 мая опубликованного на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 09:19
Общество
Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
RT на русском 07:41
Общество
Министр культуры РФ вылечилась от коронавируса
Пресс-секретарь министра культуры РФ Анна Усачева 14 мая пояснила, что министр выздоровела и приступила к работе.
Кубань 24 07:12
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Общество
Москвичей проверят на «коллективный иммунитет» к коронавирусу
В Москве проведут выборочное тестирование жителей на «коллективный иммунитет» к коронавирусу.
Известия 09:24
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
Полицейские смогут вскрывать машины
Отдельно в проекте прописали, что полицейский «не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию».
Business FM Уфа вчера в 07:22
Гаджеты
Названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире
В результате названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире за этот период.
Ferra 08:45
Общество
В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
Общество
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая Самые зараженные города – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
MySLO.ru 04:03
Киберспорт
Игромания стала партнёром фестиваля Steam Indie Celebration
Игромания.ру вчера в 08:00
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:20