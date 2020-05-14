Российский союз промышленников и предпринимателей на следующей неделе намерен завершить подготовку своих предложений в национальный план по выходу из кризиса, связанного с пандемией коронавируса, сообщил в четверг глава РСПП Александр Шохин в ходе Недель российского бизнеса.

РСПП подготовит предложения по выходу из кризиса

Экономика Скорректированы условия предоставления субсидий МСП Получить доступ Правительство РФ изменило Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавируса отраслях.

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.

Общество Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 7

Религия Патриарх Кирилл на четверть снизил отчисления епархий На официальном сайте Русской православной церкви поясняется, что причиной стало снижение посещаемости церквей, и как следствие, сокращение прибыли от пожертвований. 5

Здоровье В России выявили новое клиническое проявление коронавируса В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела». 826

Единоборства Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии. 10

Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,7K

Здоровье Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса Первые результаты клинических исследований препарата "Фавипиравир" говорят, что он может стать наиболее эффективным в лечении COVID-19, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. 14

Происшествия СК начал проверку после пожара в жилом доме в центре Москвы Следователи организовали проверку после пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, где один человек погиб и несколько пострадали, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова. 27

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,1K

Здоровье Пятеро детей заразились коронавирусом на Кубани за минувшие сутки По городам и районам Кубани новые случаи «китайской» инфекции распределились так: 47 заболевших живут в Краснодаре, 8 – в Армавире, 5 – Сочи, 3 – Тбилисском районе. 604

Технологии Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10 Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN. 61

Общество Более 36 млн граждан США обратились за пособием по безработице Число первичных заявок на получения пособия по безработице в США за период с 15 марта по 9 мая 2020 года перевалило за 36 миллионов человек, говорится в отчете Министерства труда США, 14 мая опубликованного на сайте ведомства.

Общество Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.

Общество Министр культуры РФ вылечилась от коронавируса Пресс-секретарь министра культуры РФ Анна Усачева 14 мая пояснила, что министр выздоровела и приступила к работе. 59

Общество Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа. 15

Политика МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России. 1,2K

Общество Полицейские смогут вскрывать машины Отдельно в проекте прописали, что полицейский «не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию». 4,3K