Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРСПП подготовит предложения по выходу из кризиса

Российский союз промышленников и предпринимателей на следующей неделе намерен завершить подготовку своих предложений в национальный план по выходу из кризиса, связанного с пандемией коронавируса, сообщил в четверг глава РСПП Александр Шохин в ходе Недель российского бизнеса.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Шохин заявил, что России не удастся быстро выйти из кризиса

ФедералПресс04:56

Глава РСПП: появление экспресс-тестов на коронавирус — задача для бизнеса

ИА Красная Весна06:36

Ситуация в экономике РФ лишила Шохина надежд на «быстрый выход»

Росбалт05:27

Шохин заявил, что тесты на коронавирус должны стать доступнее

ТАСС05:57

России предрекли долгий выход из кризиса

Lenta.ru08:13

РСПП подготовит предложения по выходу из кризиса

РИА Новости05:12

Шохин оценил возможности России быстро выйти из кризиса

Московский Комсомолец03:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Экономика

Скорректированы условия предоставления субсидий МСП

Получить доступ Правительство РФ изменило Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавируса отраслях.
Гарант 06:40
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Общество

Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Известия 09:12
7
Религия

Патриарх Кирилл на четверть снизил отчисления епархий

На официальном сайте Русской православной церкви поясняется, что причиной стало снижение посещаемости церквей, и как следствие, сокращение прибыли от пожертвований.
Говорит Москва 07:51
5
Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
826
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
10
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
3,7K
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

РИА Новости 04:16
1,3K
Общество

В России построят 25 заводов по утилизации отходов

«Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов.
Lenta.ru 01:27
440
Здоровье

Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса

Первые результаты клинических исследований препарата "Фавипиравир" говорят, что он может стать наиболее эффективным в лечении COVID-19, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
РИА Новости вчера в 09:36
14
Происшествия

СК начал проверку после пожара в жилом доме в центре Москвы

Следователи организовали проверку после пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, где один человек погиб и несколько пострадали, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 09:42
27
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,1K
Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
47
Здоровье

Пятеро детей заразились коронавирусом на Кубани за минувшие сутки

По городам и районам Кубани новые случаи «китайской» инфекции распределились так: 47 заболевших живут в Краснодаре, 8 – в Армавире, 5 – Сочи, 3 – Тбилисском районе.
Регион online вчера в 04:10
604
Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
61
Общество

ВЦИОМ: обращение Путина от 11 мая понравилось 75% зрителей

Опрос граждан по последнему обращению президента Владимира Путина провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Политика Сегодня вчера в 13:57
416
Общество

Более 36 млн граждан США обратились за пособием по безработице

Число первичных заявок на получения пособия по безработице в США за период с 15 марта по 9 мая 2020 года перевалило за 36 миллионов человек, говорится в отчете Министерства труда США, 14 мая опубликованного на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 09:19
Общество

Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
RT на русском 07:41
Общество

Министр культуры РФ вылечилась от коронавируса

Пресс-секретарь министра культуры РФ Анна Усачева 14 мая пояснила, что министр выздоровела и приступила к работе.
Кубань 24 07:12
59
Общество

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
15
Общество

Москвичей проверят на «коллективный иммунитет» к коронавирусу

В Москве проведут выборочное тестирование жителей на «коллективный иммунитет» к коронавирусу.
Известия 09:24
1
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
53
Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
1,2K
Общество

Полицейские смогут вскрывать машины

Отдельно в проекте прописали, что полицейский «не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию».
Business FM Уфа вчера в 07:22
4,3K
Гаджеты

Названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире

В результате названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире за этот период.
Ferra 08:45
36
Общество

В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
270
Происшествия

Ростовскому сексуальному маньяку дали пожизненный срок

Вести.Ru 09:27
17
Общество

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая Самые зараженные города – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
MySLO.ru 04:03
393
Киберспорт

Игромания стала партнёром фестиваля Steam Indie Celebration

Игромания.ру вчера в 08:00
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:20
216
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шохин Александр Николаевич
Российский общественный деятель
Российский государственный, политический и общественный деятель. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное