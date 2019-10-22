Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минфин предложения, как улучшить налоговый режим крупных холдингов.

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к Минфину с предложением об улучшении налогового режима для крупных холдингов. Об этом во вторник, 22 октября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию обращения.

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