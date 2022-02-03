Уточняется, что зарплату «надомным» работникам планируется повысить с 2,4 миллионов рублей до 5 миллионов рублей в год, что могло бы увеличить число официально зарегистрированных самозанятых, которые будут платить налоги по льготной ставке.
Исследователи обнаружили, что в целом женщины набрали больше баллов по предметам, связанным с состраданием, и по саморефлексии, в то время как мужчины набрали больше баллов по предметам, связанным с когнитивными аспектами, и по эмоциональной регуляции.
Компания Oshkosh Defense заключила контракт на строительство 150 000 новых почтовых транспортных средств, но, как сообщается, Агентство по охране окружающей среды недовольно деталями контракта, которые могут фактически нарушать закон.
Apple направила к членам Судебного комитета Сената США письмо, в котором требует отменить новый антимонопольный закон – он разрешит загружать iOS-приложения из альтернативных источников, а не только из фирменного магазина App Store.