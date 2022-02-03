Будьте в Плюсе

РСПП предложил поднять планку дохода для самозанятых в IT до 5 миллионов рублей в год

Российский союз промышленников и предпринимателей подготовил доклад для Госдумы, Центробанка и Совета Федерации.
ФАН
Уточняется, что зарплату «надомным» работникам планируется повысить с 2,4 миллионов рублей до 5 миллионов рублей в год, что могло бы увеличить число официально зарегистрированных самозанятых, которые будут платить налоги по льготной ставке.
Lenta.ru
По данным "Известий", в правительстве и комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи доклад РСПП пока не получали.
ТАСС
Даже выпускники вузов во время старта в профессиональной карьере могут рассчитывать на неплохие оклады.
ФАН

Подробнее о событии

Программное самообеспечение: «надомных» IT-специалистов хотят вывести из тени
Известия16:01
«Известия»: РСПП предлагает поднять планку дохода самозанятых в IT до 5 млн рублей в год
ТАСС17:48
Доходы «надомных» IT-специалистов могут «обелить» в России
ФАН16:24
РСПП предложил поднять планку дохода для самозанятых в IT до 5 миллионов рублей в год
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