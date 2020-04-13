Бизнес предупредил о дополнительных расходах При оказании бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам операторы связи, помимо основных расходов, могут столкнуться еще и с дополнительным налогообложением, предупреждают в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

с чего всё началось

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT оставила отзыв на законопроект Минкомсвязи, из которого следует: при предоставлении бесплатного доступа к социально значимым сайтам операторы связи вдобавок к основным расходам могут столкнуться с дополнительным налогообложением.

РСПП предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам

Общество Объяснены правила пропускного режима в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. 3,9K

Энергетика Форвардная кривая сигнализирует, что сделка ОПЕК+ может не сработать Сокращение добычи нефти на уровне 9.7 млн б / д делает новую сделку исторической, однако эксперты Citigroup полагают, что этого окажется недостаточно для компенсации падения мирового спроса, которое Trafigura оценивает в 35 млн б / д. Схожего с Citi мнения придерживается и Goldman Sachs.

Армия и оружие Российские военные «окружили» американские войска в Сирии Несколько часов назад стало известно о том, что на фоне попыток американских военных прорваться в центральную и западную части Сирии, российские военные провели уникальную операцию, устроив самую настоящую «засаду» на американские военные конвои и патрули, фактически, взяв в окружение американских военнослужащих в восточной части арабской республики. 2

Происшествия На московской стройке нашли мужчину без головы По данным следствия, 13 апреля на улице Шоссе Энтузиастов на стройке найдено обезглавленное тело мужчины с множественными ранами. 2

Происшествия Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве. 14

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,8K

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,3K

Экономика Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. 378

Шоу-бизнес Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем. 664

Происшествия В Тульской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе трое - в Тульской области. 17

Общество Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market. 887

Космос Беларусь и Россия разрабатывают новую космическую программу Беларусь и Россия разрабатывают новую союзную программу в области космоса. Она коснется дистанционного зондирования Земли.

Происшествия На Кубани за сутки подтвердился 41 случай заражения коронавирусом Краснодар, 13 апреля 2020, 11:02 — REGNUM 41 новый подтверждённый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края, об этом сообщил 13 апреля региональный оперштаб. 153

Наука Лист графена почистили вольфрамовой наношваброй Петер Швайцер (Peter Schweizer) со своими коллегами использовал вольфрамовую иглу толщиной в 50-150 нанометров в качестве двустороннего манипулятора для очистки поверхностных загрязнений на листе графена.

Общество Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета". 105