Общество
Право.руРСПП предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT оставила отзыв на законопроект Минкомсвязи, из которого следует: при предоставлении бесплатного доступа к социально значимым сайтам операторы связи вдобавок к основным расходам могут столкнуться с дополнительным налогообложением.
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Бизнес предупредил о дополнительных расходах При оказании бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам операторы связи, помимо основных расходов, могут столкнуться еще и с дополнительным налогообложением, предупреждают в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Коммерсантъвчера в 18:22
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Происшествия
В Курской области выявили еще 15 случаев заражения коронавирусом
Оперативный штаб в понедельник, 13 апреля подтвердил 15 новых случаев заражения COVID-19 в Курской области.
Kursk.com 03:52
Экономика
Эксперт: аренда жилья в России может подешеветь до 25% к середине лета
Цены на аренду квартир в российских городах могут упасть до 25% во втором квартале 2020 года.
ТАСС 03:03
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском вчера в 04:10
Общество
Коронавирус подозревают у 86 человек в доме престарелых в Вязьме
В Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов подозревают заболевание коронавирусом у значительного числа подопечных и сотрудников.
Милосердие.ru вчера в 19:46
Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Мослента 11 апреля в 15:48
Энергетика
Форвардная кривая сигнализирует, что сделка ОПЕК+ может не сработать
Сокращение добычи нефти на уровне 9.7 млн б / д делает новую сделку исторической, однако эксперты Citigroup полагают, что этого окажется недостаточно для компенсации падения мирового спроса, которое Trafigura оценивает в 35 млн б / д. Схожего с Citi мнения придерживается и Goldman Sachs.
Profinance.ru 05:20
Армия и оружие
Российские военные «окружили» американские войска в Сирии
Несколько часов назад стало известно о том, что на фоне попыток американских военных прорваться в центральную и западную части Сирии, российские военные провели уникальную операцию, устроив самую настоящую «засаду» на американские военные конвои и патрули, фактически, взяв в окружение американских военнослужащих в восточной части арабской республики.
Avia.pro 11 апреля в 20:02
Происшествия
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС
Lenta.ru 05:05
Происшествия
На московской стройке нашли мужчину без головы
По данным следствия, 13 апреля на улице Шоссе Энтузиастов на стройке найдено обезглавленное тело мужчины с множественными ранами.
Lenta.ru 05:34
Происшествия
«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Ведомости вчера в 23:49
Футбол
Тчуйсе: «„Спартак“ потерял свой стиль»
Тчуйсе отметил, что в данный момент "Спартак" потерял свой стиль.
Sport.ru вчера в 18:00
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Шоу-бизнес
Лишенная концертов Успенская находится на грани банкротства
Слово и Дело 02:58
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщили в Западном военном округе.
Газета.Ru 05:00
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Общество
В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса
По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Происшествия
В Тульской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе трое - в Тульской области.
РИА Новости вчера в 04:29
Общество
Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков
Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ вчера в 05:21
Космос
Беларусь и Россия разрабатывают новую космическую программу
Беларусь и Россия разрабатывают новую союзную программу в области космоса. Она коснется дистанционного зондирования Земли.
МИР 24 вчера в 10:11
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердился 41 случай заражения коронавирусом
Краснодар, 13 апреля 2020, 11:02 — REGNUM 41 новый подтверждённый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края, об этом сообщил 13 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:02
Наука
Лист графена почистили вольфрамовой наношваброй
Петер Швайцер (Peter Schweizer) со своими коллегами использовал вольфрамовую иглу толщиной в 50-150 нанометров в качестве двустороннего манипулятора для очистки поверхностных загрязнений на листе графена.
N+1 10 апреля в 08:50
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Общество
В Челябинской области введение пропускного режима отложили на неделю
Решение о введении пропускного режима будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации и не раньше, чем через неделю, сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге в правительстве региона.
Российская газета 02:57
Политика
Песков сообщил, что сделка ОПЕК+ помогла избежать хаоса на рынке
Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договоренности по нефти, которые помогли стабилизировать ситуацию на рынках.
ТАСС 05:47