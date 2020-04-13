Общество

Право.руПраво.руРСПП предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT оставила отзыв на законопроект Минкомсвязи, из которого следует: при предоставлении бесплатного доступа к социально значимым сайтам операторы связи вдобавок к основным расходам могут столкнуться с дополнительным налогообложением.
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с чего всё началось

Доступный интернет не ушел от налогов

Бизнес предупредил о дополнительных расходах При оказании бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам операторы связи, помимо основных расходов, могут столкнуться еще и с дополнительным налогообложением, предупреждают в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Коммерсантъвчера в 18:22

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За бесплатный доступ к социально-значимым ресурсам провайдеры заплатят НДС

ИА Красная Весна05:24

Операторов связи обяжут платить НДС за бесплатный доступ к соцсайтам

News.ru04:15

«Ъ»: операторов связи обяжут платить НДС за бесплатный доступ к соцсайтам

ТАСС01:57

Операторов связи могут обязать платить налоги с предоставления бесплатного доступа к сайтам

Накануне.Ru01:59

Бизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам

РБК01:21

Операторы предупредили о дополнительных расходах из-за доступа к социально значимым сайтам

Sostav.ru01:00

Доступный интернет не ушел от налогов

Коммерсантъвчера в 18:22
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Происшествия

В Курской области выявили еще 15 случаев заражения коронавирусом

Оперативный штаб в понедельник, 13 апреля подтвердил 15 новых случаев заражения COVID-19 в Курской области.
Kursk.com 03:52
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Экономика

Эксперт: аренда жилья в России может подешеветь до 25% к середине лета

Цены на аренду квартир в российских городах могут упасть до 25% во втором квартале 2020 года.
ТАСС 03:03
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском вчера в 04:10
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Общество

Коронавирус подозревают у 86 человек в доме престарелых в Вязьме

В Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов подозревают заболевание коронавирусом у значительного числа подопечных и сотрудников.
Милосердие.ru вчера в 19:46
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Общество

Объяснены правила пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Мослента 11 апреля в 15:48
3,9K
Энергетика

Форвардная кривая сигнализирует, что сделка ОПЕК+ может не сработать

Сокращение добычи нефти на уровне 9.7 млн б / д делает новую сделку исторической, однако эксперты Citigroup полагают, что этого окажется недостаточно для компенсации падения мирового спроса, которое Trafigura оценивает в 35 млн б / д. Схожего с Citi мнения придерживается и Goldman Sachs.
Profinance.ru 05:20
Армия и оружие

Российские военные «окружили» американские войска в Сирии

Несколько часов назад стало известно о том, что на фоне попыток американских военных прорваться в центральную и западную части Сирии, российские военные провели уникальную операцию, устроив самую настоящую «засаду» на американские военные конвои и патрули, фактически, взяв в окружение американских военнослужащих в восточной части арабской республики.
Avia.pro 11 апреля в 20:02
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Происшествия

Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС

Lenta.ru 05:05
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Происшествия

На московской стройке нашли мужчину без головы

По данным следствия, 13 апреля на улице Шоссе Энтузиастов на стройке найдено обезглавленное тело мужчины с множественными ранами.
Lenta.ru 05:34
2
Происшествия

«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Ведомости вчера в 23:49
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Футбол

Тчуйсе: «„Спартак“ потерял свой стиль»

Тчуйсе отметил, что в данный момент "Спартак" потерял свой стиль.
Sport.ru вчера в 18:00
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову

Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
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Шоу-бизнес

Лишенная концертов Успенская находится на грани банкротства

Слово и Дело 02:58
9
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
240
Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
1,3K
Армия и оружие

Российская армия получила Т-90М «Прорыв»

Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщили в Западном военном округе.
Газета.Ru 05:00
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
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Шоу-бизнес

Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
664
Общество

В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса

По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
35
Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
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Происшествия

В Тульской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе трое - в Тульской области.
РИА Новости вчера в 04:29
17
Общество

Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ вчера в 05:21
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Космос

Беларусь и Россия разрабатывают новую космическую программу

Беларусь и Россия разрабатывают новую союзную программу в области космоса. Она коснется дистанционного зондирования Земли.
МИР 24 вчера в 10:11
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердился 41 случай заражения коронавирусом

Краснодар, 13 апреля 2020, 11:02 — REGNUM 41 новый подтверждённый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края, об этом сообщил 13 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:02
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Наука

Лист графена почистили вольфрамовой наношваброй

Петер Швайцер (Peter Schweizer) со своими коллегами использовал вольфрамовую иглу толщиной в 50-150 нанометров в качестве двустороннего манипулятора для очистки поверхностных загрязнений на листе графена.
N+1 10 апреля в 08:50
Общество

Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
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Общество

В Челябинской области введение пропускного режима отложили на неделю

Решение о введении пропускного режима будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации и не раньше, чем через неделю, сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге в правительстве региона.
Российская газета 02:57
Политика

Песков сообщил, что сделка ОПЕК+ помогла избежать хаоса на рынке

Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договоренности по нефти, которые помогли стабилизировать ситуацию на рынках.
ТАСС 05:47
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