Экономика
РИА НовостиРСТЦ: четверть российских торговых центров могут закрыться к осени
Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ). РСТЦ снова обратился в правительство РФ с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий 2021 год.
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Происшествия
У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов
Интерфакс 07:11
Здоровье
Шесть российских врачей прибыли в Атырау для борьбы с коронавирусом
Шесть российских врачей прибыли из Нур-Султана в Атырау на западе Казахстана для борьбы с распространением коронавируса.
RT на русском 08:22
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Общество
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Здоровье
В Узбекистане разъяснили условия продления карантина
Ташкент, 13 июля 2020, 13:37 — REGNUM Власти Узбекистана могут продлить карантин после 1 августа в случае роста заболеваемости среди населения.
REGNUM 06:37
Происшествия
Защита обжаловала арест губернатора Фургала по делу об убийствах
Защитная сторона хабаровского губернатора обжаловала арест чиновника по делу об организации убийств в 2004-2005 годах.
Evo-rus.com 07:07
Футбол
Черчесов пожелал Холанду дорасти до уровня Левандовского
Что касается Эрлинга Холанда, то он уже взрослый человек. А вообще его талант я заметил ещё в тот период, когда он играл за «Мельде».
ГЛАС.RU 07:52
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России
Впервые за историю страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
RT на русском 05:00
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
Технологии
Пандемия коронавируса дала толчок к цифровизации судебной системы РФ
Эксперты считают, что практика в условиях пандемии позволяет рассчитывать на дальнейшее упрощение и цифровизацию работы судов, а также облегчение доступа граждан к судебным процедурам.
iReactor 05:07
Общество
ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
Известия вчера в 23:03
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11 июля в 11:19
Общество
В московском офисе «Открытой России» проходят обыски
Силовики 13 июля пришли с обысками в офис «Открытой России» в Москве и пытаются выломать дверь.
Телеканал RTVI 07:43
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Общество
Названы возможные даты поступления вакцины от коронавируса в оборот
Ранее в филиале госпиталя имени Бурденко 20 участникам испытаний, которые проводят центр им. Гамалеи и Минобороны, ввели второй компонент вакцины.
RT на русском 08:10
Экономика
Основатель Alibaba Джек Ма за год сократил долю в компании до 4,8%
Основатель Alibaba Джек Ма за год снизил долю в интернет-холдинге с 6,2 до 4,8%, продав бумаги на $8,2 млрд при текущей стоимости акций, пишет Reuters со ссылкой на материалы Alibaba.
Ведомости 05:52
Шоу-бизнес
27-летний внук Элвиса Пресли найден мертвым в своей квартире
27-летний внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мертвым в своей нью-йоркской квартире, сообщает портал TMZ .
Passion.ru 01:53
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook
Пользователи, которые опасаются слежки за ними при помощи встроенной в ноутбук веб-камеры, часто заклеивают объектив.
Piter.tv 03:45
Киберспорт
За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей
Cyber.sports.ru 01:48
Авто
Kia показала интерьер нового минивэна для России
Компания Kia опубликовала первую фотографию интерьера минивэна Carnival следующего поколения, который появится и в России.
AutoNews 03:56