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РИА НовостиРСТЦ: четверть российских торговых центров могут закрыться к осени
Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ). РСТЦ снова обратился в правительство РФ с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий 2021 год.
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Общество
В московский офис «Открытой России» снова пришли с обыском
Силовики пришли с обыском в офис "Открытой России" в Москве, сообщает Telegram-канал "Открытка".
ЗакC.Ру 07:35
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России
Впервые за историю страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
RT на русском 05:00
Происшествия
В Китае водитель автобуса утопил 21 человека из-за проблем с жильем
Пекин, 13 июля 2020, 07:35 — REGNUM Водитель, утопивший автобус в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, потреблял алкоголь перед тем, как произошел инцидент в связи с неудовлетворенностью своей жизнью, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.
REGNUM 00:35
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Общество
Россиян освободили от расходов на установку и поверку электросчётчиков
Граждан освободили от всех расходов на электросчётчики и от их поверки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго.
Калининград.Ru 02:30
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Общество
Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну
Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Происшествия
У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов
Интерфакс 07:11
Происшествия
В Калининграде двое саратовцев задержаны за попытку убийства
По предварительным сведениям, 11 июля около 5.00 компания находилась возле дома по улице Чайковского, и между саратовскими гостями и местным жителем произошла ссора.
Четвертая Власть 06:56
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Политика
Жириновский: ЛДПР выступает против несанкционированных акций протеста
ЛДПР поддерживает губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, но выступает против незаконных акций протеста, заявил лидер партии Владимир Жириновский.
NewInform 05:56
Общество
В Тульской области сняты ограничения на работу секций и кружков
Сегодня, 13 июля, в Тульской области был снят ряд коронавирусных ограничений.
Первый Тульский 07:52
Общество
«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей
«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
Армия и оружие
Президент Азербайджана рассказал о «разрушительных ударах» по армянским войскам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики нанесли «разрушительные удары» по армянским войскам на границе, отомстив за своих погибших.
Lenta.ru 07:09
Происшествия
Администрацию Кирова обыскивают по делу о злоупотреблении полномочиями
Следственные органы совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Кировской области проводят обыски в администрации Кирова после возбуждения уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.
News.ru 07:56
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Наука
Был найден белок, защищающий мозг от снижения когнитивных функций
Evo-rus.com вчера в 01:32
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google в России
Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в России в понедельник.
ТАСС 07:33
Армия и оружие
Херсонские власти просят СНБО увеличить количество военных в регионе
В Херсонской области растет количество военных. О планах властей области рассказал губернатор Юрий Гусев.
Новостной фронт 07:32
Шоу-бизнес
27-летний внук Элвиса Пресли найден мертвым в своей квартире
27-летний внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мертвым в своей нью-йоркской квартире, сообщает портал TMZ .
Passion.ru 01:53