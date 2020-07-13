Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРСТЦ: четверть российских торговых центров могут закрыться к осени

Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ). РСТЦ снова обратился в правительство РФ с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий 2021 год.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

В России к осени может закрыться четверть всех торговых центров

URA.Ru07:56

К осени в России может закрыться четверть торговых центров

Znak.com07:54

РСТЦ: четверть российских торговых центров могут закрыться к осени

РИА Новости06:11

Владельцы торгцентров просят продлить мораторий на взыскание налогов

Коммерсантъ06:40

Владельцы предупредили об угрозе закрытия четверти торговых центров

РБК07:29

Почти четверть торговых центров в России может закрыться к осени из-за вызванного пандемией кризиса

Агентство Москва06:18

Эксперты прогнозируют, что четверть российских ТЦ могут закрыться к осени

ТАСС07:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Общество

В московский офис «Открытой России» снова пришли с обыском

Силовики пришли с обыском в офис "Открытой России" в Москве, сообщает Telegram-канал "Открытка".
ЗакC.Ру 07:35
Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
24
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

Впервые за историю страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
RT на русском 05:00
3,4K
Происшествия

В Китае водитель автобуса утопил 21 человека из-за проблем с жильем

Пекин, 13 июля 2020, 07:35 — REGNUM Водитель, утопивший автобус в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, потреблял алкоголь перед тем, как произошел инцидент в связи с неудовлетворенностью своей жизнью, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.
REGNUM 00:35
1
Политика

Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
1,2K
Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
451
Общество

Россиян освободили от расходов на установку и поверку электросчётчиков

Граждан освободили от всех расходов на электросчётчики и от их поверки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго.
Калининград.Ru 02:30
128
Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
5
Общество

Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну

Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
298
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
33
Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
49
Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
410
Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
1
Происшествия

У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов

Интерфакс 07:11
77
Происшествия

В Калининграде двое саратовцев задержаны за попытку убийства

По предварительным сведениям, 11 июля около 5.00 компания находилась возле дома по улице Чайковского, и между саратовскими гостями и местным жителем произошла ссора.
Четвертая Власть 06:56
2
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
47
Политика

Жириновский: ЛДПР выступает против несанкционированных акций протеста

ЛДПР поддерживает губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, но выступает против незаконных акций протеста, заявил лидер партии Владимир Жириновский.
NewInform 05:56
14
Общество

В Тульской области сняты ограничения на работу секций и кружков

Сегодня, 13 июля, в Тульской области был снят ряд коронавирусных ограничений.
Первый Тульский 07:52
Общество

«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей

«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
2
Армия и оружие

Президент Азербайджана рассказал о «разрушительных ударах» по армянским войскам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики нанесли «разрушительные удары» по армянским войскам на границе, отомстив за своих погибших.
Lenta.ru 07:09
1
Футбол

Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам

CT news 03:08
Происшествия

Администрацию Кирова обыскивают по делу о злоупотреблении полномочиями

Следственные органы совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Кировской области проводят обыски в администрации Кирова после возбуждения уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.
News.ru 07:56
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
217
Происшествия

Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит Мосгорсуд

Интерфакс 07:59
204
Наука

Был найден белок, защищающий мозг от снижения когнитивных функций

Evo-rus.com вчера в 01:32
12
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
210
Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google в России

Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в России в понедельник.
ТАСС 07:33
1
Армия и оружие

Херсонские власти просят СНБО увеличить количество военных в регионе

В Херсонской области растет количество военных. О планах властей области рассказал губернатор Юрий Гусев.
Новостной фронт 07:32
Шоу-бизнес

27-летний внук Элвиса Пресли найден мертвым в своей квартире

27-летний внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мертвым в своей нью-йоркской квартире, сообщает портал TMZ .
Passion.ru 01:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное