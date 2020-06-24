Москву посетили лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

с чего всё началось

Новая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" впервые прошла по Красной площади в рамках парада в честь 75-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости.

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Экономика МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%). 42

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Политика Рок-музыкант Роджер Уотерс: «Именно русские разгромили нацистов» Лондон, 24 июня 2020, 18:11 — REGNUM Выиграл Вторую мировую войну и разгромил нацистов именно русский народ.

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