Армия и оружие
РИА НовостиРСЗО «Торнадо-С» впервые прошла по Красной площади
Новая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" впервые прошла по Красной площади в рамках парада в честь 75-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Москву посетили лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.Радио Sputnik05:09
Подробнее о событии
Показать все источники
РПК «Панцирь-СМ» и РСЗО «Торнадо-С» впервые задействовали в Параде Победы на Красной площади
Актуальные Новости07:31
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
Кустурица посетил главный храм Минобороны России
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Lenta.ru 10:10
Футбол
Десятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве
По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 13:15
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году
Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
Российская газета 10:50
Политика
Лукашенко на Красной площади признался, что приехал «в столицу Родины»
Проходя мимо гостевой трибуны после юбилейных торжеств, Александр Лукашенко неожиданно признался, что приехал "в столицу Родины".
Российская газета 11:26
Происшествия
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 21 июня в 11:59
Происшествия
Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
Говорит Москва 02:42
Политика
Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
RT на русском 08:57
Общество
В Польше раскрыли «хитроумный план» «Газпрома»
Согласие со стороны российской компании "Газпром" выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда Польше говорит о существовании "хитроумного плана" со стороны России.
Южный Федеральный 07:36
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа вчера в 06:53
Музыка
Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Inc-news.ru 22 июня в 12:36
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
Происшествия
В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым
Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост 00:58
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
Путин предложил увеличить НДФЛ для россиян с высоким заработком
"С 1 января будущего года предлагаю изменить ставку налога с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год", - отметил Путин.
РЕН ТВ вчера в 10:22
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.
РБК 22 июня в 17:00
Политика
Рок-музыкант Роджер Уотерс: «Именно русские разгромили нацистов»
Лондон, 24 июня 2020, 18:11 — REGNUM Выиграл Вторую мировую войну и разгромил нацистов именно русский народ.
REGNUM 11:11
Экономика
В Канаше открылся завод по производству холодильного оборудования
Прежде чем перерезать алую ленту у входа на новое производство, врио Главы зажег факел газопровода высокого давления, пришедшего на предприятие.
Советская Чувашия 09:02
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Здоровье
Снят запрет на плановую госпитализацию в Петербурге
В Петербурге отменяют временный запрет на посещение поликлиник и плановую госпитализацию и диспансеризацию населения.
Московский Комсомолец вчера в 14:54
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
Политика
Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина
Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии.
RT на русском 10:35
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости вчера в 04:09
Общество
В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
В результате инцидента с танком Т-34 на параде Победы в Севастополе никто не пострадал, машина продолжила движение за колонной.
Известия 08:35
Политика
В Кремле состоялся прием прибывших на парад Победы лидеров стран
В Кремле состоялся прием глав государств, прибывших на парад Победы в Москву.
Известия 07:04
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02