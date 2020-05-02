Еврокомиссия намерена выделить до €1 млн на проект «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка».

с чего всё началось

Европейская комиссия планирует предоставить до €1 млн на финансирование проекта "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка".ОБ этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

RT: Еврокомиссия выделит до €1 млн на развитие Нацбанка Белоруссии

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