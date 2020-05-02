Экономика
Газета.RuRT: Еврокомиссия выделит до €1 млн на развитие Нацбанка Белоруссии
Европейская комиссия планирует предоставить до €1 млн на финансирование проекта "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка".ОБ этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
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Еврокомиссия намерена выделить до €1 млн на проект «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка».RT на русском00:31
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Еврокомиссия выделит до €1 млн на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:45, Ашберн
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Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны.
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Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
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Неизвестный на востоке Москвы ударил мужчину и забрал у него пакет с продуктами.
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Российская газета вчера в 06:33
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Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
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Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
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Британская авиация прибыла на авиабазу в Литве
«От имени Литвы выражаю почтение Королевским ВВС Бельгии за усилия по охране воздушного пространства Балтийского региона в такой для всех нас напряженный период», — сказал командующий ВВС Литвы Дайнюс Гузас.
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По поручению исполняющего обязанности министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина с сегодняшнего дня в профилактических целях закрываются на карантин три дома ребенка (малютки) в Саратове, Марксе и Вольске.
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При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
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Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
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Никита Джигурда вызвал на бой телеведущего Владимира Соловьева
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