Экономика

Газета.RuГазета.RuRT: Еврокомиссия выделит до €1 млн на развитие Нацбанка Белоруссии

Европейская комиссия планирует предоставить до €1 млн на финансирование проекта "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка".ОБ этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
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с чего всё началось

ЕК выделит до €1 млн на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии

Еврокомиссия намерена выделить до €1 млн на проект «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка».
RT на русском00:31

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ЕК выделит до 1 млн евро на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии

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Белоруссия получит миллион евро от ЕК на модернизацию систем Нацбанка

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Еврокомиссия выделит до €1 млн на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии

Московский Комсомолец01:40

RT: Еврокомиссия выделит до €1 млн на развитие Нацбанка Белоруссии

Газета.Ru01:57

Белоруссия получит €1 млн от ЕС на укрепление потенциала Нацбанка

REGNUM01:44

Еврокомиссия выделит €1 млн на укрепление Нацбанка Белоруссии

ИА Красная Весна02:13

ЕК выделит до €1 млн на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии

RT на русском00:31
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:13, Ашберн
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Ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России

Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 00:10
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Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
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Общество

Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей

Реальное количество заразившихся коронавирусом жителей Москвы составляет около двух процентов от общего числа горожан.
Lenta.ru 02:08
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Авто

Первые изображения удлиненной Lada Niva появились в Сети

Одним из способов увеличения багажного отделения Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Тарантас Ньюс 30 апреля в 13:03
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Общество

В Испании разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Мадрид, 2 мая 2020, 00:51 — REGNUM Право выходить на прогулки и заниматься спортом на улице со 2 мая получили граждане Испании после ослабления ограничительных мер, введенных из-за распространения нового коронавируса, сообщается на сайте правительства королевства.
REGNUM вчера в 17:51
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.
Интерфакс вчера в 22:41
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Происшествия

В Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

"2.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Белогорске - 3, Тынде - 1, Прогрессе - 1", - сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости 03:56
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

Телеведущая Лера Кудрявцева подала иск о защите чести и достоинства к продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину.
Ридус вчера в 08:03
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Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
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Политика

Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

RT на русском 02:48
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Общество

Москва вышла в мировые лидеры по выявляемости коронавируса

По словам мэра, в столице удалось почти в два раза увеличить выявляемости инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры.
ТАСС 03:22
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 451

В регионе подтвердили еще 28 случаев заражения В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ 01:29
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Гаджеты

Выпустили бесшумный HyperPC Mute с CPU 10th Gen от Intel

Faktom 02:10
Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Общество

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

Порядок присуждения выплат медикам, которые заразились коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей, накануне опубликовало правительство Петербурга.
АБН 01:38
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru 30 апреля в 13:00
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Культура

Сумерки возвращаются? Стефани Майер запустила загадочный счётчик

На сайте писательницы недавно разместили счётчик, который отсчитывает дни до какого-то загадочного события.
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Общество

Еще 608 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Московские врачи вылечили от коронавируса уже 6 374 человека, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:13
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Происшествия

В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19

Челябинск, 2 мая 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
REGNUM 01:55
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Общество

Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
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Здоровье

Умерли 2 человека с коронавирусом во Владимирской области

По информации с портала Оперативного штаба по коронавирусу РФ за минувшие сутки во Владимирской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией.
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За сутки в Омской области заразились короновирусом еще девять человек

27 человек выздоровели (20 взрослых, 7 детей).
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Происшествия

Грабитель ударил ножом россиянина ради пакета с продуктами

Неизвестный на востоке Москвы ударил мужчину и забрал у него пакет с продуктами.
Lenta.ru 02:17
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
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Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
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