Экономика
Газета.RuRT: Еврокомиссия выделит до €1 млн на развитие Нацбанка Белоруссии
Европейская комиссия планирует предоставить до €1 млн на финансирование проекта "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка".ОБ этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
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Еврокомиссия намерена выделить до €1 млн на проект «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка».RT на русском00:31
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Еврокомиссия выделит до €1 млн на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии
Московский Комсомолец01:40
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:13, Ашберн
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Ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России
Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 00:10
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Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Общество
Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей
Реальное количество заразившихся коронавирусом жителей Москвы составляет около двух процентов от общего числа горожан.
Lenta.ru 02:08
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Первые изображения удлиненной Lada Niva появились в Сети
Одним из способов увеличения багажного отделения Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Тарантас Ньюс 30 апреля в 13:03
Общество
В Испании разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Мадрид, 2 мая 2020, 00:51 — REGNUM Право выходить на прогулки и заниматься спортом на улице со 2 мая получили граждане Испании после ослабления ограничительных мер, введенных из-за распространения нового коронавируса, сообщается на сайте правительства королевства.
REGNUM вчера в 17:51
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.
Интерфакс вчера в 22:41
Происшествия
В Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
"2.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Белогорске - 3, Тынде - 1, Прогрессе - 1", - сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости 03:56
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
Телеведущая Лера Кудрявцева подала иск о защите чести и достоинства к продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину.
Ридус вчера в 08:03
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
Политика
Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой
RT на русском 02:48
Общество
Москва вышла в мировые лидеры по выявляемости коронавируса
По словам мэра, в столице удалось почти в два раза увеличить выявляемости инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры.
ТАСС 03:22
Здоровье
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В регионе подтвердили еще 28 случаев заражения В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ 01:29
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Общество
Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом
Порядок присуждения выплат медикам, которые заразились коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей, накануне опубликовало правительство Петербурга.
АБН 01:38
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru 30 апреля в 13:00
Культура
Сумерки возвращаются? Стефани Майер запустила загадочный счётчик
На сайте писательницы недавно разместили счётчик, который отсчитывает дни до какого-то загадочного события.
SM News 03:51
Общество
Еще 608 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 6 374 человека, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:13
Происшествия
В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19
Челябинск, 2 мая 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
REGNUM 01:55
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 00:54
Здоровье
Умерли 2 человека с коронавирусом во Владимирской области
По информации с портала Оперативного штаба по коронавирусу РФ за минувшие сутки во Владимирской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир вчера в 06:00
Здоровье
За сутки в Омской области заразились короновирусом еще девять человек
27 человек выздоровели (20 взрослых, 7 детей).
Город55.ру 01:52
Происшествия
Грабитель ударил ножом россиянина ради пакета с продуктами
Неизвестный на востоке Москвы ударил мужчину и забрал у него пакет с продуктами.
Lenta.ru 02:17
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26