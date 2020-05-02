Экономика

Газета.RuГазета.RuRT: Еврокомиссия выделит до €1 млн на развитие Нацбанка Белоруссии

Европейская комиссия планирует предоставить до €1 млн на финансирование проекта "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка".ОБ этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
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с чего всё началось

ЕК выделит до €1 млн на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии

Еврокомиссия намерена выделить до €1 млн на проект «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка».
RT на русском00:31

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ЕК выделит до 1 млн евро на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии

ФАН03:11

Белоруссия получит миллион евро от ЕК на модернизацию систем Нацбанка

Народные новости02:35

Еврокомиссия выделит до €1 млн на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии

Московский Комсомолец01:40

RT: Еврокомиссия выделит до €1 млн на развитие Нацбанка Белоруссии

Газета.Ru01:57

Белоруссия получит €1 млн от ЕС на укрепление потенциала Нацбанка

REGNUM01:44

Еврокомиссия выделит €1 млн на укрепление Нацбанка Белоруссии

ИА Красная Весна02:13

ЕК выделит до €1 млн на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии

RT на русском00:31
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
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Общество

Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться к 8 августа.
РБК 03:30
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Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
8,9K
Политика

Песков назвал «ерундой» сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Заболевший COVID-19 Михаил Мишустин вернется в кресло премьера после выздоровления, сообщения СМИ об обратном несостоятельны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 02:24
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Здоровье

Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса

Lenta.ru 03:24
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Транспорт

В Москве закроют еще 45 вестибюлей метро из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций из-за низкой загрузки. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба столичного перевозчика.
Известия вчера в 19:11
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Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Общество

Эколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19

Выброшенные медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора.
RT на русском 01:43
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Здоровье

В Саратовской области выявлено 48 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9 часов утра 2 мая лабораторно подтверждено 48 новых случаев коронавируса.
Регион 64 01:50
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Игры

На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер 30 апреля в 02:58
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Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
2K
Общество

Попова допустила ужесточение ограничений

Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 09:12
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Общество

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

Порядок присуждения выплат медикам, которые заразились коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей, накануне опубликовало правительство Петербурга.
АБН 01:38
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Общество

Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве

RT на русском 03:03
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru 30 апреля в 13:00
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Общество

В Забайкалье ввели обязательный масочный режим

Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
6
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Общество

«Почта России» опубликовала график работы в майские праздники

«Почта России» разместила на официальном сайте график работы в майские праздники, сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:33
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 423

В Алтайском крае зарегистрировали 41 новый случай заболевания коронавирусом.
ПолитСиб.Ру вчера в 03:00
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Армия и оружие

Украинские хакеры опубликовали секретные документы ВСУ

Украинские хакеры опубликовали в сети секретные документы ВСУ, пишут СМИ.
Политическая Экспертиза вчера в 08:10
Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
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Общество

7 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Сегодня, 1 мая, на своей странице в соцсети глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о выявлении семи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Udm-Info вчера в 02:17
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Здоровье

В США разрешили использовать препарат от Эболы для лечения COVID-19

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало разрешение на использование ремдесивира при лечении коронавируса.
Известия вчера в 18:04
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Политика

Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

RT на русском 02:48
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Политика

Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде

Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
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Авто

Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами

Новые автомобили вчера в 00:07
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала, как растолстела на самоизоляции

Народные новости вчера в 09:16
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