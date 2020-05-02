Еврокомиссия намерена выделить до €1 млн на проект «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка».

с чего всё началось

Европейская комиссия планирует предоставить до €1 млн на финансирование проекта "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка".ОБ этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

RT: Еврокомиссия выделит до €1 млн на развитие Нацбанка Белоруссии

Общество Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства. 73

Общество Маск объявил о распродаже имущества Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla. 190

Общество В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,2K

Происшествия При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта. 40

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 8,9K

Общество Эколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19 Выброшенные медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора. 456

Игры На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store. 11

Политика Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства. 2K

Общество Попова допустила ужесточение ограничений Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2K

Армия и оружие Украинские хакеры опубликовали секретные документы ВСУ Украинские хакеры опубликовали в сети секретные документы ВСУ, пишут СМИ.

Общество Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС. 1K

Общество 7 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии Сегодня, 1 мая, на своей странице в соцсети глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о выявлении семи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1

Здоровье В США разрешили использовать препарат от Эболы для лечения COVID-19 Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало разрешение на использование ремдесивира при лечении коронавируса. 11