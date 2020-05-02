Экономика
Газета.RuRT: Еврокомиссия выделит до €1 млн на развитие Нацбанка Белоруссии
Европейская комиссия планирует предоставить до €1 млн на финансирование проекта "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка".ОБ этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
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Еврокомиссия намерена выделить до €1 млн на проект «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка».RT на русском00:31
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Еврокомиссия выделит до €1 млн на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии
Московский Комсомолец01:40
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
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Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
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Эпидемия коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться к 8 августа.
РБК 03:30
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При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Политика
Песков назвал «ерундой» сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Заболевший COVID-19 Михаил Мишустин вернется в кресло премьера после выздоровления, сообщения СМИ об обратном несостоятельны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 02:24
Транспорт
В Москве закроют еще 45 вестибюлей метро из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций из-за низкой загрузки. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба столичного перевозчика.
Известия вчера в 19:11
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Общество
Эколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19
Выброшенные медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора.
RT на русском 01:43
Здоровье
В Саратовской области выявлено 48 новых случаев коронавируса
По состоянию на 9 часов утра 2 мая лабораторно подтверждено 48 новых случаев коронавируса.
Регион 64 01:50
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На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер 30 апреля в 02:58
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
Общество
Попова допустила ужесточение ограничений
Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 09:12
Общество
Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом
Порядок присуждения выплат медикам, которые заразились коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей, накануне опубликовало правительство Петербурга.
АБН 01:38
Общество
Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве
RT на русском 03:03
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Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru 30 апреля в 13:00
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В Забайкалье ввели обязательный масочный режим
Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
«Почта России» опубликовала график работы в майские праздники
«Почта России» разместила на официальном сайте график работы в майские праздники, сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:33
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 423
В Алтайском крае зарегистрировали 41 новый случай заболевания коронавирусом.
ПолитСиб.Ру вчера в 03:00
Армия и оружие
Украинские хакеры опубликовали секретные документы ВСУ
Украинские хакеры опубликовали в сети секретные документы ВСУ, пишут СМИ.
Политическая Экспертиза вчера в 08:10
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Общество
7 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
Сегодня, 1 мая, на своей странице в соцсети глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о выявлении семи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Udm-Info вчера в 02:17
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В США разрешили использовать препарат от Эболы для лечения COVID-19
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало разрешение на использование ремдесивира при лечении коронавируса.
Известия вчера в 18:04
Политика
Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой
RT на русском 02:48
Политика
Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде
Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
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Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами
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Оксана Самойлова рассказала, как растолстела на самоизоляции
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