Экономика
Газета.RuRT: Еврокомиссия выделит до €1 млн на развитие Нацбанка Белоруссии
Европейская комиссия планирует предоставить до €1 млн на финансирование проекта "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка".ОБ этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
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Еврокомиссия намерена выделить до €1 млн на проект «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка».RT на русском00:31
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Еврокомиссия выделит до €1 млн на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии
Московский Комсомолец01:40
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:04, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском вчера в 06:56
Общество
Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан
По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
Здоровье
В Красноярске умерла и.о. главврача госпиталя, выпавшая из окна
Скончалась и.о. главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, попавшая в реанимацию в результате падения из окна в конце апреля, сообщает минздрав региона.
РИА Новости 02:06
Политика
Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой
RT на русском 02:48
Политика
Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера.
ПолитРоссия 30 апреля в 13:09
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Здоровье
Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса
Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно.
Санкт-Петербургские ведомости 30 апреля в 05:50
Здоровье
Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Известия вчера в 22:41
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Происшествия
Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости 30 апреля в 06:42
Общество
Эколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19
Выброшенные медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора.
RT на русском 01:43
Происшествия
При взрыве баллона на плавзаводе «Всеволод Сибирцев» погиб человек
Коммерсантъ вчера в 22:33
Футбол
Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году
Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
Sport.ru вчера в 11:14
Здоровье
Проценко: выход на плато не является победой над коронавирусом
Московские врачи считают, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусной инфекцией.
РЕН ТВ вчера в 12:04
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
Общество
Власти Москвы направят средства от штрафов на борьбу с коронавирусом
Все денежные средства, которые получены от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, включая приобретение лекарств.
Известия 02:13
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Вести.Ru вчера в 19:45
Политика
Китай предлагает США закрыть биолаборатории в постсоветских странах
В заявлении дипломата подчёркивается, что эти лаборатории работают в интересах министерства обороны США и действуют в обстановке строгой секретности.
REGNUM 29 апреля в 13:33
Происшествия
В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом
Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.
REGNUM вчера в 08:49
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В Star Wars Battlefront можно поиграть по сети снова
ИА Красная Весна вчера в 15:49
Политика
Попова: Мишустин всё время находится на связи
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи.
RT на русском вчера в 13:17
Происшествия
Число погибших во время бунта в венесуэльской тюрьме возросло до 46
В результате бунта в венесуэльской тюрьме застрелены 46 человек, еще по меньшей мере 50 пострадали.
Известия 00:08
Общество
Собянин: Выявляемость коронавируса в Москве увеличили в два раза
В столице за последнее время увеличилась выявляемость коронавирусной инфекции в два раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Эхо Москвы 02:00
Политика
Россия выставила США счет почти в 660 тысяч долларов за средства защиты и медицинское оборудование
Россия выставила США счет почти в 660 тысяч долларов за средства защиты и медицинское оборудование.
Эхо Москвы 02:30
Общество
Москва резко увеличила тестирование на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге о новых возможностях столицы в сфере тестирований на коронавирус.
Москва. Северо-Запад 02:43
Авто
Кроссовер Skoda Kamiq стал ещё бюджетнее
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