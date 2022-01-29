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RT: депутат Госдумы Власов предложил предоставлять заемщикам вторые ипотечные каникулы

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова ввести для заёмщиков право на вторые ипотечные каникулы при сроке ипотеки свыше десяти лет.
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