Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова ввести для заёмщиков право на вторые ипотечные каникулы при сроке ипотеки свыше десяти лет.
Законодательством уже установлен льготный период, в рамках которого гражданин, в случае возникновения трудной жизненной ситуации, может приостановить исполнение своих обязательств или снизить размер платежей на срок до шести месяцев.
Лондон рассматривает возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии и переброску оборонительного вооружения в связи с ситуацией вокруг Украины, заявили в пресс-службе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Ракета, которую КНДР, предположительно, запустила сегодня утром, пролетела около 800 километров, достигнув максимальной высоты в две тысячи километров, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
Глава министерств иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени приветствовал в Twitter решение Москвы перенести район предстоящих учений Военно-морского флота за пределы исключительной экономической зоны республики.