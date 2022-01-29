Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова ввести для заёмщиков право на вторые ипотечные каникулы при сроке ипотеки свыше десяти лет.
Автор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин опубликовал материал, в котором предрекает, что президент России Владимир Путин может совершить ошибку «катастрофических масштабов», если примет решение напасть на Украину.
Венгрия располагает достаточным количеством национальных вооруженных сил, поэтому размещение дополнительных подразделений НАТО на ее территории нецелесообразно, заявил министр обороны страны Тибор Бенке.