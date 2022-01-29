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RT: депутат Госдумы Власов предложил предоставлять заемщикам вторые ипотечные каникулы

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова ввести для заёмщиков право на вторые ипотечные каникулы при сроке ипотеки свыше десяти лет.
RT на русском
Депутат Государственной думы Василий Власов считает необходимым расширить программу ипотечных каникул.
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Однако льготный период предоставляется только один раз вне зависимости от срока кредита.
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По данным «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), россияне урезали суммы ипотеки.
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