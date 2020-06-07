Телеканал Russia Today (RT) подал в суд на Алексея Навального, Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com. Копию документа опубликовал в своем Twitter оппозиционер. Иск подан в «защиту деловой репутации».

RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com

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