Общество
КоммерсантъRT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com
Телеканал Russia Today (RT) подал в суд на Алексея Навального, Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com. Копию документа опубликовал в своем Twitter оппозиционер. Иск подан в «защиту деловой репутации».
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Культура
Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой
Деловое.ТВ 03:54
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Космос
«Роскосмос» запатентовал ловушку для космического мусора
Ловушка позволяет очищать околоземную орбиту в том числе и от крупногабаритного мусора — отработавших космических аппаратов, ступеней ракет, разгонных блоков.
РБК вчера в 22:06
Общество
Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ
Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
Общество
The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Ведомости 07:12
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Общество
Число жертв коронавируса в мире приблизилось к отметке в 400 тысяч
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по московскому времени воскресенья достигло 399 789 человек, увеличившись за сутки на 4 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс 02:25
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru вчера в 20:38
Единоборства
Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора
Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.
FightTime.ru 02:51
Общество
В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
Шоу-бизнес
В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым завершилась в Москве.
News.ru 06:45
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
RT на русском вчера в 09:59
Авто
Названы лучшие рамные внедорожники до 900 тысяч рублей
Аналитики портала NJCAR.RU составили список из пяти лучших автомобилей этого класса, чья стоимость не превышает 900 тысяч рублей.
Слово и Дело вчера в 06:43
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Политика
Экс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом.
Газета.Ru 06:51
Общество
Источник: Росавиация предлагает возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля
Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.
ТАСС 07:08
Экономика
Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Газета.Ru 06:49
Футбол
Москва проиграла борьбу за проведение решающих матчей Лиги чемпионов
Помимо столицы Португалии на проведения финального мини-турнира претендовала Москва.
ГЛАС.RU вчера в 20:09
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Футбол
«Челси» договорился о трансфере Вернера
Сам Вернер подпишет с «Челси» контракт до 2025 года, по которому его зарплата составит 10 миллионов евро за сезон.
Свободная Пресса 06:30
Происшествия
Дознавательница из Уфы поделилась подробностями скандальной вечеринки
Ранее Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших начальников отделов полиции Матвеева и Галиева по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе.
Вечерняя Москва 06:29
Общество
Журналист Илья Азар вышел на свободу
Эхо Москвы 05:59
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Спорт
У бегуньи Кастер Семени и её жены родилась дочка
Двукратная олимпийская чемпионка по бегу на дистанции 800 метров Кастер Семеня стала матерью.
Metaratings 06:18
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Здоровье
Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что людям, уже переболевшим коронавирусом, по-прежнему стоит соблюдать профилактические меры.
Live24 06:13
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Автоновости дня 04:07
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35