Общество

КоммерсантъКоммерсантъRT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com

Телеканал Russia Today (RT) подал в суд на Алексея Навального, Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com. Копию документа опубликовал в своем Twitter оппозиционер. Иск подан в «защиту деловой репутации».
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RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com

Коммерсантъ06:41

Телеканал RT подал иск Навальному и Соболь о защите деловой репутации

РАПСИ05:22

Телеканал RT подал на Навального и Соболь в суд

News.ru05:56

RT подал иск к Навальному, Соболь и Znak.com. Из-за нарушений его оставили без движения

Новая газета05:31

RT подал в суд на Навального и Соболь

Взгляд.ру06:12

RT подал иск к Навальному, Соболь и Znak.com. Суд оставил его без движения

Дождь04:38

Поданный иск RT на Навального, Соболь и Znak.com. суд пока оставил без движения – директор ФБК Жданов

Эхо Москвы05:08
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Культура

Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой

Деловое.ТВ 03:54
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Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
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Космос

«Роскосмос» запатентовал ловушку для космического мусора

Ловушка позволяет очищать околоземную орбиту в том числе и от крупногабаритного мусора — отработавших космических аппаратов, ступеней ракет, разгонных блоков.
РБК вчера в 22:06
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Общество

Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
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Общество

The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Ведомости 07:12
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Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
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Общество

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к отметке в 400 тысяч

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по московскому времени воскресенья достигло 399 789 человек, увеличившись за сутки на 4 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс 02:25
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Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru вчера в 20:38
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Единоборства

Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора

Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.
FightTime.ru 02:51
Общество

В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
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Шоу-бизнес

В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым

Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым завершилась в Москве.
News.ru 06:45
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

RT на русском вчера в 09:59
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Авто

Названы лучшие рамные внедорожники до 900 тысяч рублей

Аналитики портала NJCAR.RU составили список из пяти лучших автомобилей этого класса, чья стоимость не превышает 900 тысяч рублей.
Слово и Дело вчера в 06:43
Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
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Политика

Экс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом.
Газета.Ru 06:51
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Общество

Источник: Росавиация предлагает возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля

Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.
ТАСС 07:08
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Экономика

Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Газета.Ru 06:49
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Футбол

Москва проиграла борьбу за проведение решающих матчей Лиги чемпионов

Помимо столицы Португалии на проведения финального мини-турнира претендовала Москва.
ГЛАС.RU вчера в 20:09
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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Футбол

«Челси» договорился о трансфере Вернера

Сам Вернер подпишет с «Челси» контракт до 2025 года, по которому его зарплата составит 10 миллионов евро за сезон.
Свободная Пресса 06:30
Происшествия

Дознавательница из Уфы поделилась подробностями скандальной вечеринки

Ранее Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших начальников отделов полиции Матвеева и Галиева по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе.
Вечерняя Москва 06:29
Общество

Журналист Илья Азар вышел на свободу

Эхо Москвы 05:59
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Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
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Спорт

У бегуньи Кастер Семени и её жены родилась дочка

Двукратная олимпийская чемпионка по бегу на дистанции 800 метров Кастер Семеня стала матерью.
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Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
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Здоровье

Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что людям, уже переболевшим коронавирусом, по-прежнему стоит соблюдать профилактические меры.
Live24 06:13
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Автоновости дня 04:07
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Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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