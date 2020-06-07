Общество
КоммерсантъRT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com
Телеканал Russia Today (RT) подал в суд на Алексея Навального, Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com. Копию документа опубликовал в своем Twitter оппозиционер. Иск подан в «защиту деловой репутации».
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Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Общество
Джоан Роулинг обвинили в трансофобии
FA Bobo / PIXSELL / PA Images Британскую писательницу, автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обвинили в трансофобии.
РЕН ТВ 07:22
Футбол
Вагнер Лав стал близок к возвращению в ЦСКА
Бразильский форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
Vprognoze.ru 04:04
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Кино
Фильму «Брат-2» исполняется 20 лет
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня исполняется 20 лет фильму "Брат-2", ставшему уже бессмертным.
Ореанда-Новости 07:36
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
Известия 09:04
Культура
Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой
Первые две серии из 8 доступны по подписке more.tv в видеосервисе Wink с 4 июня Режиссером проекта, а также сценаристом и автором идеи стал Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров – Фёдор Бондарчук.
Деловое.ТВ 03:54
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com 05 июня в 09:30
Общество
В Сочи из-за жары в 37 градусов объявили экстренное предупреждение
Температура воздуха в Сочи сегодня достигнет 37 градусов, в городе объявили экстренное предупреждение.
Российская газета 08:56
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Шоу-бизнес
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
Происшествия
Пожар на нефтяной скважине в Иркутской области ликвидирован
Авария на нефтяной скважине на севере Иркутской области ликвидирована.
Российская газета 09:02
Наука
Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана 05 июня в 01:09
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Авто
«ГАЗ» может выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала «банное» фото без макияжа
На своей странице в Instagram 32-летняя Асмус поделилась снимком, сделанным сразу после «водных процедур»: в банном халате и полотенце на голове.
MedikForum.ru 08:10
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 05 июня в 07:42
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев впервые рассказал о романе с Жанной Фриске
Об отношениях Андреева и Фриске слухи ходили уже давно, однако подробностей этих отношений не было, и в интервью Лере Кудрявцевой Кирилл впервые в деталях расскажет о связи с бывшей солисткой группы «Блестящие».
Bimru.ru 04 июня в 09:31
Наука
Крысам пересадили мини-копию печени человека
МедиаПоток вчера в 02:45
Общество
Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и пройдет все клинические испытания.
РИА Новости 03:00
Авто
Новую BMW M4 сфотографировали без камуфляжа
На сайте Reddit опубликовали фотографию BMW M4 нового поколения.
Motor 05 июня в 03:45
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
Общество
В России продлили срок подачи документов в колледжи
Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
Известия 07:32
Общество
МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
Интерфакс 07:34
Армия и оружие
Российская ЧВК Вагнера ускорила прием сирийцев для участия в боевых действиях в Ливии
Один из бывших членов ЧВК сказал журналистам, что впервые отправили сирийцев в Ливию в прошлом году.
Эхо Москвы 09:02
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50