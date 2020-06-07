Общество

КоммерсантъКоммерсантъRT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com

Телеканал Russia Today (RT) подал в суд на Алексея Навального, Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com. Копию документа опубликовал в своем Twitter оппозиционер. Иск подан в «защиту деловой репутации».
Читать в источнике
Комментировать187

Подробнее о событии

Редактор Znak.com узнал об иске RT из новостей

News.ru08:32

RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com

Коммерсантъ06:41

Поданный иск RT на Навального, Соболь и Znak.com. суд пока оставил без движения – директор ФБК Жданов

Эхо Москвы05:08

RT подал иск к Навальному, Соболь и Znak.com. Из-за нарушений его оставили без движения

Новая газета05:31

Телеканал RT подал иск Навальному и Соболь о защите деловой репутации

РАПСИ05:22

RT подал иск к Навальному, Соболь и Znak.com. Суд оставил его без движения

Дождь04:38

RT подал в суд на Навального и Соболь

Взгляд.ру06:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
554
Общество

Джоан Роулинг обвинили в трансофобии

FA Bobo / PIXSELL / PA Images Британскую писательницу, автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обвинили в трансофобии.
РЕН ТВ 07:22
Футбол

Вагнер Лав стал близок к возвращению в ЦСКА

Бразильский форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
Vprognoze.ru 04:04
5
Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
1
Кино

Фильму «Брат-2» исполняется 20 лет

ИА "Ореанда-Новости" Сегодня исполняется 20 лет фильму "Брат-2", ставшему уже бессмертным.
Ореанда-Новости 07:36
Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
Известия 09:04
Культура

Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой

Первые две серии из 8 доступны по подписке more.tv в видеосервисе Wink с 4 июня Режиссером проекта, а также сценаристом и автором идеи стал Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров – Фёдор Бондарчук.
Деловое.ТВ 03:54
28
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие

Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com 05 июня в 09:30
4
Общество

В Сочи из-за жары в 37 градусов объявили экстренное предупреждение

Температура воздуха в Сочи сегодня достигнет 37 градусов, в городе объявили экстренное предупреждение.
Российская газета 08:56
Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
63
Шоу-бизнес

В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
18
Происшествия

Пожар на нефтяной скважине в Иркутской области ликвидирован

Авария на нефтяной скважине на севере Иркутской области ликвидирована.
Российская газета 09:02
167
Происшествия

Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, лежащим у Вечного огня

ТАСС 06:32
4
Наука

Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя

Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана 05 июня в 01:09
59
Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
206
Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
1,1K
Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
14
Авто

«ГАЗ» может выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
256
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала «банное» фото без макияжа

На своей странице в Instagram 32-летняя Асмус поделилась снимком, сделанным сразу после «водных процедур»: в банном халате и полотенце на голове.
MedikForum.ru 08:10
1
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 05 июня в 07:42
2,7K
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
617
Шоу-бизнес

Кирилл Андреев впервые рассказал о романе с Жанной Фриске

Об отношениях Андреева и Фриске слухи ходили уже давно, однако подробностей этих отношений не было, и в интервью Лере Кудрявцевой Кирилл впервые в деталях расскажет о связи с бывшей солисткой группы «Блестящие».
Bimru.ru 04 июня в 09:31
40
Наука

Крысам пересадили мини-копию печени человека

МедиаПоток вчера в 02:45
7
Общество

Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и пройдет все клинические испытания.
РИА Новости 03:00
59
Авто

Новую BMW M4 сфотографировали без камуфляжа

На сайте Reddit опубликовали фотографию BMW M4 нового поколения.
Motor 05 июня в 03:45
4
Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
22
Общество

В России продлили срок подачи документов в колледжи

Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
Известия 07:32
30
Общество

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

Интерфакс 07:34
23
Армия и оружие

Российская ЧВК Вагнера ускорила прием сирийцев для участия в боевых действиях в Ливии

Один из бывших членов ЧВК сказал журналистам, что впервые отправили сирийцев в Ливию в прошлом году.
Эхо Москвы 09:02
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное