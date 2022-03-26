ФАНRT: жители Нью-Йорка пожаловались на подорожание продуктовЖители Нью-Йорка пожаловались RT на резко подорожавшие продукты в супермаркетах на фоне введения антироссийских санкций.Телеканал 360°Жители города Нью-Йорк столкнулись с беспрецедентно высоким ростом цен на продукты питания.РИА НовостиВ четверг президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что введенные против России санкции могут спровоцировать глобальный дефицит.РИА Новости"Что поделать, кушать-то все равно надо, а за еду надо платить", — поделились горожане.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНRB НовостиGazeta.SPbRT на русскомНовые ИзвестияREGNUMИА Красная ВеснаShraibikus NewsUfaTime.ruГлавный региональныйТелеканал 360°Газета.RuИзвестияYakutsk.ruКомсомольская правдаSolenka.infoБердск онлайнDiscover24Подробнее о событииЖители Нью-Йорка рассказали телеканалу RT о дорогих продуктах в супермаркетахLenta.ruвчера в 11:11Жители Нью-Йорка пожаловались на резкий рост цен в супермаркетах после введения новых санкций против РФТелеканал 360°вчера в 11:08Жители Нью-Йорка рассказали о подорожании еды в супермаркетах из-за ситуации вокруг УкраиныRT на русскомвчера в 09:22Жители Нью-Йорка пожаловались на рост ценВзгляд.рувчера в 10:05RT: жители Нью-Йорка пожаловались на подорожание продуктовФАНвчера в 10:04В США резко выросли цены на продукты питанияИА Красная Веснавчера в 10:07Жители Нью-Йорка рассказали RT о подорожании продуктов из-за ситуации вокруг УкраиныРИА Новостивчера в 08:53Показать ещёОценить2,7KПоделиться