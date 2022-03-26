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RT: жители Нью-Йорка пожаловались на подорожание продуктов

Жители Нью-Йорка пожаловались RT
 на резко подорожавшие продукты в супермаркетах на фоне введения антироссийских санкций.
Телеканал 360°
Жители города Нью-Йорк столкнулись с беспрецедентно высоким ростом цен на продукты питания.
РИА Новости
В четверг президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что введенные против России санкции могут спровоцировать глобальный дефицит.
РИА Новости
"Что поделать, кушать-то все равно надо, а за еду надо платить", — поделились горожане.
РИА Новости

Подробнее о событии

Жители Нью-Йорка рассказали телеканалу RT о дорогих продуктах в супермаркетах
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Телеканал 360°вчера в 11:08
Жители Нью-Йорка рассказали о подорожании еды в супермаркетах из-за ситуации вокруг Украины
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Жители Нью-Йорка пожаловались на рост цен
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RT: жители Нью-Йорка пожаловались на подорожание продуктов
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В США резко выросли цены на продукты питания
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