Спорт
Вести.RuРУСАДА подозревают в манипулировании данными о допинге
Нашу страну, а, вернее, Российское антидопинговое агентство снова подозревают в нарушениях: на сей раз в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.
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с чего всё началось
Россия подозревается в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт на своей странице в Twitter.РБКвчера в 14:57
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В РУСАДА частично опровергли информацию Зеппельта о новых обвинениях в адрес России
Sport.ruвчера в 16:59
Замглавы РУСАДА: «Официального отчета WADA по данным московской лаборатории еще нет»
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
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