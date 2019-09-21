с чего всё началось

Нашу страну, а, вернее, Российское антидопинговое агентство снова подозревают в нарушениях: на сей раз в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.

РУСАДА подозревают в манипулировании данными о допинге

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