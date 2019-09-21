Спорт

Вести.RuВести.RuРУСАДА подозревают в манипулировании данными о допинге

Нашу страну, а, вернее, Российское антидопинговое агентство снова подозревают в нарушениях: на сей раз в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.
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WADA отреагировало на новые подозрения в адрес России из-за допинга

РБК05:49

В ВАДА не готовы обсуждать информацию о подтасовке данных Московской лаборатории

Чемпионат04:00

РУСАДА: WADA не делало выводов по проверке базы данных московской лаборатории

ТАССвчера в 15:36

WADA: рано обсуждать вопрос о манипуляциях данными московской лаборатории

РИА Новости01:32

В ВАДА считают, что рано обсуждать вопрос о манипуляциях данными в Московской антидопинговой лаборатории

Спорт-Экспресс01:47

В РУСАДА частично опровергли информацию Зеппельта о новых обвинениях в адрес России

Sport.ruвчера в 16:59

Комитет по соответствию WADA представит отчет о деятельности московской лаборатории в понедельник

Sports.ru04:14
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Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

РИА Новости 02:02
Происшествия

В Одессе женщина-водитель въехала в толпу протестующих

В Одессе женщина за рулем Nissan въехала в толпу протестующих на пешеходном переходе.
Украина.ру 04:19
Происшествия

В Турции российских детей облили горящим маслом

Lenta.ru 19 сентября в 19:36
Происшествия

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Происшествия

Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

Lenta.ru 19 сентября в 07:39
Футбол

РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России

Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Происшествия

Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде

Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Единоборства

Усик готовится к дебюту в тяжелом весе вместе с Ковалевым

Украинский боксер Александр Усик тренируется вместе с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.
ProstoProSport 06:53
Общество

В российском детском саду торжественно открыли окна

Lenta.ru 05:49
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Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа

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Авто

Российский автопром готовится к новому кризису

В условиях продолжающегося падения спроса на новые машины российские автозаводы начали сокращать объемы производства.
Российская газета 06:43
Политика

Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Происшествия

Беспилотник упал в Рязанской области

Газета.Ru 04:15
Происшествия

Двух сотрудников спецсвязи застрелили в Брянске

Время Пресс вчера в 08:52
Происшествия

В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам

В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.
РБК 04:23
Экономика

Россияне стали реже покупать духи и лак для ногтей

Продажи декоративной косметики (тушь для ресниц, губная помада, тональный крем и т.п.) снизились за год на 6% в натуральном выражении и на 8% — в денежном.
РБК 06:01
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж

Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb 19 сентября в 15:28
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей свободной практике Гран-при Сингапура «Ф-1»

Пилот "Феррари" Шарль Леклер стал лучшим в третьей свободной практике 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура.
РИА Новости 07:18
Политика

Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России

Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.
РБК 05:58
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
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Кино

Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
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Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком

Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
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Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Футбол

«В Венесуэле растет преступность. Играя в футбол, я помогаю родным»: десять главных вопросов новичку «Зенита» Йордану Осорио

Кубок Америки придал мне уверенности, это помогало не волноваться.
Спорт день за днем 04:41
Наука

Google создал самый мощный компьютер в мире

Газета.Ru 05:42
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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В МВД Украины назвали условия покупки французских катеров

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В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru вчера в 03:55
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