Спорт
РИА НовостиРУСАДА сегодня полностью соответствует кодексу WADA
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на сегодняшний день полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), и этому есть подтверждение, заявила РИА Новости заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
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Политика
Иран освободил британский танкер Stena Impero
Власти Ирана освободили британский танкер Stena Impero, который ранее был задержан военными Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе.
Российская газета 06:11
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Здоровье
Диетолог назвала замедляющие старение продукты
РИА Новости 01:50
Общество
Старейший в мире туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Британская туристическая компания Thomas Cook, основанная в 1841 году, объявила о принудительной ликвидации и ожидает возвращения своих британских клиентов из-за рубежа.
Пятый канал 00:50
Хоккей
Вратарь «Витязя» Ежов отразил 49 бросков из 51 в игре со СКА
Вратарь парировал 49 бросков из 51. За второй и третий периоды Ежов отразил в общей сложности 35 бросков.
Sports.ru вчера в 13:13
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Автоспорт
Райкконен объяснил столкновение с Квятом
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
Авто
BMW внедрит умеренную гибридную систему на 48 вольт
В результате использования системы удастся сократить расход топлива на машинах до 0,3 литров на каждые 100 километров.
Car.ru 06:10
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 21 сентября в 02:28
Политика
Помощник Зеленского раскрыл сроки нового обмена пленными
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о подготовке списков для нового обмена заключенными между Украиной и Россией.
Lenta.ru 04:09
Футбол
Бернарду Силва удалил твит про Менди, который сочли расистским
Судя по всему, шутку Силвы в социальных сетях сочли расисткой, и позже твит был удален, а футболист выразил негодование.
Sport24.ru вчера в 11:50
Общество
Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей
Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Здоровье
Ученые назвали главную опасность для здоровья человечества
Исследователи уверены, что в ближайшей перспективе нет ничего страшнее для человечества, чем глобальное потепление, которое самым негативным образом отразиться на здоровье детей, беременных женщин и стариков.
Faktom 06:18
Единоборства
Трое российских финалистов чемпионата мира по боксу выиграли турнир
Эхо Москвы в Екатеринбурге 02:09
Шоу-бизнес
Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения
Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ попросил прощения у своей бывшей жены, с которой прожил чуть больше года.
ФАН 03:08
Футбол
«Ахмат» упустил победу в игре с «Крыльями Советов» на 94-й минуте
Российская газета 21 сентября в 09:00
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
Известия вчера в 22:30
Спорт
Павел Колобков: «РУСАДА выполнила все условия ВАДА»
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что РУСАДА выполнила все условия ВАДА для восстановления прав.
Спорт-Экспресс 06:18
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Политика
Путин напомнил о праве народов самостоятельно выбирать свою судьбу
В своем послании президент отметил, что из-за иностранного вмешательства «ставится под сомнение культурный и государственный суверенитет» и «нарушается право народов самим выбирать свою судьбу».
РБК 04:51
Происшествия
Мосгорсуд не стал снимать арест со счетов ФБК
В августе Басманный суд Москвы наложил арест на счета некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации.
РИА Новости 05:52
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда
21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста 21 сентября в 10:51
Политика
Кремль не комментирует решение суда по делу дизайнера Коновалова
Кремль не комментирует решение суда по делу о несогласованном митинге 27 июля в отношении дизайнера Константина Коновалова, у которого после задержания был диагностирован перелом ноги.
ТАСС 06:25
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия вчера в 05:41
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru 21 сентября в 22:17
Экономика
Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Политика
Делегация Украины не поедет на сессию ПАСЕ
Как сообщил украинский депутат Богдан Яремко, Киев отказался от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
RuNews24.ru 21 сентября в 07:56
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко
Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 05:11