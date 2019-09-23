Спорт

РИА НовостиРИА НовостиРУСАДА сегодня полностью соответствует кодексу WADA

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на сегодняшний день полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), и этому есть подтверждение, заявила РИА Новости заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
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WADA открыло расследование в отношении РУСАДА

Советский спорт06:43

Сергей Хрычиков: «ВАДА инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре»

Матч ТВ05:47

ВАДА инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре

Спорт-Экспресс04:56

ВАДА подтвердило открытие дела о несоответствии в данных Московской лаборатории

Чемпионат06:37

РУСАДА сегодня полностью соответствует кодексу WADA

РИА Новости05:31

Юрист: у российских атлетов могут возникнуть проблемы с допуском на ОИ-2020

ТАСС05:50

Настраивайтесь на новый сезон допинг-сериала: похоже, Россия обманула всех с пробами (и это вскрылось)

Sports.ru01:35
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Иран освободил британский танкер Stena Impero

Власти Ирана освободили британский танкер Stena Impero, который ранее был задержан военными Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе.
Российская газета 06:11
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Диетолог назвала замедляющие старение продукты

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Британская туристическая компания Thomas Cook, основанная в 1841 году, объявила о принудительной ликвидации и ожидает возвращения своих британских клиентов из-за рубежа.
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Вратарь «Витязя» Ежов отразил 49 бросков из 51 в игре со СКА

Вратарь парировал 49 бросков из 51. За второй и третий периоды Ежов отразил в общей сложности 35 бросков.
Sports.ru вчера в 13:13
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
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Автоспорт

Райкконен объяснил столкновение с Квятом

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
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В результате использования системы удастся сократить расход топлива на машинах до 0,3 литров на каждые 100 километров.
Car.ru 06:10
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Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 21 сентября в 02:28
Политика

Помощник Зеленского раскрыл сроки нового обмена пленными

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о подготовке списков для нового обмена заключенными между Украиной и Россией.
Lenta.ru 04:09
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Бернарду Силва удалил твит про Менди, который сочли расистским

Судя по всему, шутку Силвы в социальных сетях сочли расисткой, и позже твит был удален, а футболист выразил негодование.
Sport24.ru вчера в 11:50
Общество

Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей

Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Интернет

Названы самые небезопасные пароли

Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Здоровье

Ученые назвали главную опасность для здоровья человечества

Исследователи уверены, что в ближайшей перспективе нет ничего страшнее для человечества, чем глобальное потепление, которое самым негативным образом отразиться на здоровье детей, беременных женщин и стариков.
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Единоборства

Трое российских финалистов чемпионата мира по боксу выиграли турнир

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Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ попросил прощения у своей бывшей жены, с которой прожил чуть больше года.
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«Ахмат» упустил победу в игре с «Крыльями Советов» на 94-й минуте

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Российские волейболистки обыграли Аргентину на Кубке мира

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Павел Колобков: «РУСАДА выполнила все условия ВАДА»

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что РУСАДА выполнила все условия ВАДА для восстановления прав.
Спорт-Экспресс 06:18
Политика

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
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Политика

Путин напомнил о праве народов самостоятельно выбирать свою судьбу

В своем послании президент отметил, что из-за иностранного вмешательства «ставится под сомнение культурный и государственный суверенитет» и «нарушается право народов самим выбирать свою судьбу».
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Мосгорсуд не стал снимать арест со счетов ФБК

В августе Басманный суд Москвы наложил арест на счета некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации.
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Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда

21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
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Кремль не комментирует решение суда по делу дизайнера Коновалова

Кремль не комментирует решение суда по делу о несогласованном митинге 27 июля в отношении дизайнера Константина Коновалова, у которого после задержания был диагностирован перелом ноги.
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Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии

В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
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Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
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Делегация Украины не поедет на сессию ПАСЕ

Как сообщил украинский депутат Богдан Яремко, Киев отказался от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко

Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 05:11
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