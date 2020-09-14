«РУСАЛ» намерен перерегистрироваться в Калининграде до 25 сентября
Компания "РУСАЛ" ожидает, что процесс перерегистрации на территории России завершится 25 сентября 2020.В источнике
С чего всё началось
«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября
Компания "Русал" ожидает 25 сентября 2020 года завершения процесса перерегистрации компании на территории России - в Калининграде - в рамках перехода из юрисдикции острова Джерси. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в понедельник утром на Гонконгской фондовой бирже.
ТАСС21:43
Подробнее о событии