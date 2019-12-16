Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»

Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
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Ядерный щит высочайшей надёжности

В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства.
Красная звездавчера в 16:04

Подробнее о событии

Военные назвали срок замены всех ракетных комплексов времен СССР

РБКвчера в 21:05

В Алтайском крае на боевое дежурство заступил первый полк ПГРК «Ярс»

Известиявчера в 21:00

РВСН заменят все ракетные комплексы времен СССР к 2024 году

РЕН ТВвчера в 16:52

Ракета «Сармат» получит перспективные гиперзвуковые боевые блоки нового поколения

ТАССвчера в 17:43

РВСН сообщили о начале подготовки к перевооружению на систему «Сармат»

RT на русскомвчера в 19:15

Первый полк в Барнаульском соединении РВСН перевооружили на «Ярс»

РИА Новостивчера в 17:06

Ядерный щит высочайшей надёжности

Красная звездавчера в 16:04
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Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия вчера в 06:43
Политика

Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
РИА Новости 00:34
Политика

Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе

Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре.
РИА Новости вчера в 18:39
Общество

Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году

Среди специалистов узкого профиля рынок труда будет больше всего нуждаться в специалистах по таргетированной и контекстной рекламе, e-mail-маркетологах, SMM- и SEO-специалистах, программистах, разработчиках мобильных приложений, аналитиках Big Data, высококвалифицированных инженерах, специалистах по развитию HR-бренда.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика

В списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Известия вчера в 17:18
Политика

Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы

Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Газета.Ru вчера в 22:12
Общество

В РФ собираются штрафовать на 120 тысяч работающих пенсионеров

Если пенсионер уже получает пенсию с индексацией и надбавками, но продолжает подрабатывать, то его могут оштрафовать на 120 тыс. рублей.
Независимый публицист вчера в 22:10
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости вчера в 05:54
Политика

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Известия вчера в 15:47
Общество

Россиянка вошла в список самых заметных новых миллиардеров в мире

Lenta.ru 00:56
Политика

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
RT на русском 00:10
Общество

Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch

Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:41
Политика

Сокуров ответил Кадырову на обвинения в национализме

Мнения главы Чечни кинодеятель не спрашивал. Так ответил Сокуров на обвинения Кадырова в национализме в эфире телеканала «Дождь».
REGNUM 00:58
Здоровье

Опасное инфекционное заболевание появилось в Кузбассе

Или водной лихорадкой Вейля-Васильева называют острое инфекционное заболевание, которое передается от животных.
Evo-rus.com 00:09
Технологии

Minecraft Earth доступна в России

Вселенная Minecraft продолжает расширять свой квадратный мир. До России наконец-то дошел AR-проект Minecraft Earth.
The GEEK вчера в 17:53
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru вчера в 11:44
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Во Владивостоке водитель-дрифтер сбил «мышь» на центральной площади

Стало известно о задержании местного жителя Владивостока, который устроил "мощный" дрифт на центральной площади вокруг главной новогодней елки.
Аргументы недели вчера в 05:24
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество

Депутат Госдумы подарил вазелин чиновникам на открытии школы

МонаВиста 14 декабря в 13:15
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.
Известия вчера в 18:36
Политика

Посол ЕС в России назвал условия улучшения двусторонних отношений

Эдерер указал, что реализация Минских соглашений, решение газового вопроса, станут залогом улучшения отношений РФ и ЕС.
Известия вчера в 18:51
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах

Роскачество выявило среди продуктов, промаркированных как органические, не соответствующие требованиям.
РБК 00:00
Общество

У Роскосмоса запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

РИА Новости вчера в 19:19
Общество

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

ТАСС вчера в 01:28
Общество

Опрос: россияне поддерживают закон о борьбе с семейным насилием

70% жителей России считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия.
Накануне.Ru вчера в 21:24
Политика

В Токио предложили объявить все Курильские острова территорией Японии

Рифей-Пермь вчера в 00:56
Единоборства

Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде

Allboxing.ru вчера в 01:57
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