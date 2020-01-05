Армия и оружие

iReactoriReactorРВСН оснастят новыми ракетами к 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения на сто процентов будут оснащены новыми ракетами в 2024 году. Об этом заявляет Минобороны России. Минобороны РФ заявляет, что так РВСН «перешагнут рубеж, когда в составе не останется комплексов советского производства».
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с чего всё началось
Ракетные войска обладают самой широкой номенклатурой боевого оснащения, более мощными боевыми блоками стратегических ракет, прикрытыми современными комплексами защиты и преодоления противоракетной обороны, — сказано
 в сообщении.
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