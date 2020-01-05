с чего всё началось

Ракетные войска стратегического назначения на сто процентов будут оснащены новыми ракетами в 2024 году. Об этом заявляет Минобороны России. Минобороны РФ заявляет, что так РВСН «перешагнут рубеж, когда в составе не останется комплексов советского производства».

РВСН оснастят новыми ракетами к 2024 году

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Общество Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.

Кино Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст» Еще Юрию показалось, что авторы полотна "сэкономили на осветительных приборах - слишком уж много темно-серых планов".

Общество В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.

Гаджеты Названа распространённая ошибка при зарядке смартфона Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, для правильной зарядки смартфонов следует соблюдать следующие правила: при наборе 100% уровня зарядки, смартфон следует как можно быстрее снять с зарядки, это делается, чтобы не сокращать ресурс самого аккумулятора. зарядку лучше осуществлять с утра; зарядку лучше осуществлять на уровень 30-50%, тогда ресурс батареи снижается медленнее.

Футбол Украинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити» Гол Зинченко помог «Манчестер Сити» обыграть «Порт Вейл» и выйти в 1/16 Кубка Англии В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» принимал клуб четвёртого по значимости дивизиона страны «Порт Вейл».