Армия и оружие
iReactorРВСН оснастят новыми ракетами к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения на сто процентов будут оснащены новыми ракетами в 2024 году. Об этом заявляет Минобороны России. Минобороны РФ заявляет, что так РВСН «перешагнут рубеж, когда в составе не останется комплексов советского производства».
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с чего всё началось
Ракетные войска обладают самой широкой номенклатурой боевого оснащения, более мощными боевыми блоками стратегических ракет, прикрытыми современными комплексами защиты и преодоления противоракетной обороны, — сказано в сообщении.News.ru05:34
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Политика
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
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Опубликован топ-5 игр для компьютеров и консолей 2019 года
В топ-5 включили одну игру для персональных компьютеров, две для Xbox One, одну для PS4 и одну для Nintendo Switch.
Армия и оружие
Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани
Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
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Наталья Непряева стала второй в общем зачете «Тур де Ски»
Происшествия
В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой
Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Экономика
Эксперты оценили, как инвестирование средств ФНБ повлияет на экономику
Эксперты предполагают, что около 1 трлн рублей из ФНБ будет потрачено на поддержание экономического роста.
Общество
Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко
Как уточняет агентство, на странице Павленко в Facebook было опубликовано его видеообращение, записанное до смерти.
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В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
Политика
Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Политика
СМИ сообщили об отдыхе Зеленского с семьей в Омане
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей были замечены в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омане.
Культура
Президент Туркменистана стал диджеем на новогоднем корпоративе
Гаджеты
Samsung представила доступные Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite
Хоккей
Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России
Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Политика
Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко подготовила ряд запросов в Службу безопасности и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну людям, которые подержали присоединение Крыма к РФ и выступали там, сообщила в воскресенье депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
Общество
Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество
Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Наука
Почему покойники излучают радиацию и чем это грозит
Узнав о дозе препарата, медики неделю изучали крематорий с помощью счетчика Гейгера и детекторов изотопов.
Общество
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
Кино
Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст»
Еще Юрию показалось, что авторы полотна "сэкономили на осветительных приборах - слишком уж много темно-серых планов".
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Шоу-бизнес
Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа
На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Общество
В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр
Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
Гаджеты
Названа распространённая ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, для правильной зарядки смартфонов следует соблюдать следующие правила: при наборе 100% уровня зарядки, смартфон следует как можно быстрее снять с зарядки, это делается, чтобы не сокращать ресурс самого аккумулятора. зарядку лучше осуществлять с утра; зарядку лучше осуществлять на уровень 30-50%, тогда ресурс батареи снижается медленнее.
Футбол
Украинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити»
Гол Зинченко помог «Манчестер Сити» обыграть «Порт Вейл» и выйти в 1/16 Кубка Англии В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» принимал клуб четвёртого по значимости дивизиона страны «Порт Вейл».
Политика
Сайт призывной службы США рухнул после убийства Сулеймани Вашингтоном
Сайт призывной службы США Selective Service System рухнул в связи с сообщениями от Третьей мировой войне, возникших на фоне убийства Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани.
Хоккей
Шведский хоккеист осудил поцелуй герба российским форвардом
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Мещеряков заявил, что Сёмин продолжит работу с «Локомотивом»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что наставник железнодорожников Юрий Сёмин продолжит тренировать коллектив.
Здоровье
Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
Тайваньские исследователи заявили, что даже в небольших дозах лекарство может привести к кровоизлиянию в мозг.